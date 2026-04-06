Umělá inteligence se zabydluje v českých nemocnicích. Doktoři ji používají hlavně v radiologii a kardiologii

Ačkoliv české zdravotnictví patří podle mnoha průzkumů k těm nejlepším v Evropě, kontinuálně jej trápí především nedostatek personálu a s tím spojené dlouhé čekací doby na vyšetření či zákroky. Stát se sice nepříjemnou situaci snaží řešit například zvyšováním platů či větší podporou studia medicínských oborů, vzhledem ke stárnoucí populaci to však samo o sobě téměř jistě stačit nebude.
Na druhou stranu, alespoň částečně by mohly doktorům pomoci nové technologie založené na umělé inteligenci. Nástroje AI v poslední době nasazuje stále více českých nemocnic, což potvrdila i nedávná analýza Ministerstva zdravotnictví, do které se zapojilo 105 zdravotnických zařízení napříč všemi tuzemskými regiony. Celkem 67,6 procenta respondentů přitom uvedlo, že AI ve svém zařízení již využívají nebo ji minimálně testují.
Pomoc pro méně zkušené lékaře
Nejvíce se v českých nemocnicích umělá inteligence využívá v oblasti radiologie, kde s ní pracuje asi 82,9 procenta zdravotnických zařízení. „V oblasti zobrazovacích metod představuje umělá inteligence další z nástrojů, který významně napomáhá k detekci patologických nálezů a k rychlejšímu a přesnějšímu zpracování obrazových dat. Nenahrazuje lékaře – jde o pokročilý nástroj, jenž radiologovi pomáhá dospět k přesnější diagnóze a tím přispívá i k lepší péči o pacienty,“ vysvětlil přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol a Homolka Lukáš Lambert.
Jedním z nasazovaných řešení v tomto odvětví je například český Carebot, který používá umělou inteligenci k urychlení diagnostiky rakoviny plic pomocí analýzy rentgenových snímků. V rámci loňské studie v devíti českých nemocnicích algoritmus identifikoval abnormality u 16 030 snímků, což představuje víc než 16 procent případů z celkového počtu. Zároveň AI odhalila 56 nově diagnostikovaných nádorů hrudníku a 146 potvrzených známých malignit nebo metastáz.
„Umělá inteligence Carebot je implementována přímo do systému, který běžně používáme při diagnostice. Rentgenové snímky hrudníku často hodnotí méně zkušení lékaři. Ty AI upozorňuje i na malé léze, jež by jinak mohly být přehlédnuty,“ uvedl podle serveru Lupa.cz Pavel Struna, primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Slaný. K dalším zdravotnickým zařízením, které tento systém používají, pak patří třeba Fakultní nemocnice Bulovka, FN u sv. Anny v Brně či nemocnice v Táboře, Šumperku nebo Novém Jičíně.
Výrazně lepší odhalení arytmií
Podle zmíněného průzkumu Ministerstva zdravotnictví je druhým nejčastějším odvětvím, kde se v Česku AI využívá, kardiologie. Bezpochyby za tím stojí i tuzemská společnost Kardi Ai, která vyvinula chytrý hrudní pás využívající vlastní algoritmy umělé inteligence, jež analyzují dlouhodobá EKG data a upozorňují na podezřelé poruchy srdečního rytmu, tedy arytmie.
„Z dat vyplývá, že právě díky dlouhodobému monitoringu dokáže Kardi Ai zachytit arytmii přibližně u devětadvaceti procent uživatelů, zatímco krátkodobé vyšetření má záchyt v případě epizodických poruch rytmu pouze kolem pěti procent,“ shrnul šéf startupu Vlastimil Hrabal. Jeho firma už nyní spolupracuje s 30 nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními v několika zemích, přičemž v Česku jde například o FN Ostrava nebo FN Olomouc.
AI jako druhý pár očí
Velmi využívaná je umělá inteligence rovněž v oboru gastroenterologie. Třeba Nemocnice Hořovice se koncem loňského roku zapojila do klinické studie modulu ColoMaia od české firmy Maia Labs. Systém během kolonoskopie v reálném čase analyzuje obraz, upozorňuje na polypy a pomáhá lékařům zachytit nenápadné léze.
„Maia je náš nový ‚druhý pár očí‘ založený na umělé inteligenci. Tento systém totiž zvyšuje šanci, že odhalíme i malé či ploché léze, které by se při běžném endoskopickém vyšetření mohly přehlédnout. Velké studie ukazují, že umělá inteligence zvyšuje záchyt adenomů o několik procentních bodů. To v praxi znamená méně přehlédnutých polypů a nižší riziko takzvaných intervalových nádorů mezi kolonoskopiemi. Zároveň nám Maia pomáhá standardizovat kvalitu napříč endoskopisty,“ popsal Michal Voška, primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice Hořovice.
Dalším oborem, kde AI hraje čím dál větší roli, je oční lékařství. Třeba diabetologická ordinace Nemocnice Strakonice využívá takzvanou fundus kameru, což je speciální zařízení sloužící k vyšetření oka u pacientů, jimž byla diagnostikována cukrovka. Kamera pořizuje snímky očního pozadí a umělá inteligence následně vyhodnocuje stav pacientovy sítnice.
Toto řešení slouží hlavně k odhalení takzvané diabetické retinopatie, což je cévní onemocnění sítnice, které může skončit závažnou poruchou zraku či dokonce slepotou. Podobný systém jako ve Strakonicích přitom ke stejnému účelu využívá rovněž Ústřední vojenská nemocnice v Praze nebo síť soukromých očních klinik NeoVize.
Na traumatologii i psychiatrii
Různých AI řešení je samozřejmě v českých špitálech mnohonásobně více. Redakce Euro.cz oslovila například Fakultní nemocnici Brno, která tyto nástroje využívá hned na několika odděleních a navíc připravuje nasazení dalších novinek.
„V radiologii používáme AI již delší dobu, zejména pro předhodnocení radiologických snímků. Umělá inteligence tedy označí ty snímky, které by měl vidět lékař a vyvodit z nich svůj odborný závěr, přičemž jde třeba o oblast mamografie. Kromě toho připravujeme AI systém na vyhodnocení vyšetření v gastroendoskopii nebo projekt ‚speech to text‘ pro konzultace s pacientem například na psychiatrické klinice. Nemělo by přitom jít jen o nahrávání rozhovoru, ale program z nahrávky udělá strukturovaný text a vyhodnotí ho,“ řekl Pavel Žára, tiskový mluvčí FN Brno.
Ve Fakultní nemocnici Olomouc zase využívají AI systém pro automatickou analýzu radiologických snímků nebo detekci v traumatologii. Druhý zmíněný nástroj poskytuje lékařům okamžité a automatické čtení traumatologických rentgenů kostí a je plně integrován do stávajícího nemocničního informačního systému.
„S dosavadním zapojením těchto technologií jsme spokojeni. AI vnímáme jako efektivní nástroj pro snížení pracovní zátěže, který pomáhá našim odborníkům v jejich každodenní práci,“ potvrdil naší redakci vedoucí oddělení odboru komunikace a marketingu FN Olomouc Adam Fritscher.
Pomoc AI uvítají rovněž sestry
Nutno podotknout, že role AI v českých nemocnicích nespočívá pouze v asistenci samotným lékařům, ale i dalšímu personálu. „Umělá inteligence může pomoci například při administrativě, plánování péče nebo sledování zdravotního stavu pacientů. Klíčové je, aby její zavádění probíhalo s důrazem na praxi a zapojení zdravotnického personálu,“ doplnila místopředsedkyně České asociace sester Moravskoslezského kraje Petra Krulová.
Jaký závěr z toho všeho plyne? Navzdory značnému technologickému pokroku AI pacienta zatím sama rozhodně nevyšetří. Může ale přispět k tomu, že na skutečného doktora člověk nebude čekat tak dlouho jako doposud.