České cestovní kanceláře mají za sebou rekordní sezónu. Táhlo hlavně Turecko a Řecko

Slibovaly rekordní sezónu, a ta se také dostavila. České cestovní kanceláře mají za sebou co do počtu odbavených turistů nebývale úspěšné období. Dokonce lepší, než jakým se mohly pochlubit v roce 2019, tedy posledním, který nebyl ovlivněn pandemií covidu. A to ještě zdaleka není všem dnům konec.





„Daří se jak pobytům u moře, tak poznávacím zájezdům. Čísla z předchozích let jsme překonali již loni. Výsledky roku se propíší do tržeb i počtu klientů, sezona jednoznačně překonala původní odhady, zejména u odletů z regionálních letišť,“ cituje server Podnikatel.cz tiskovou mluvčí společnosti Fischer Kateřinu Pavlíkovou.





„Během letních měsíců s námi vycestovalo vysoce přes 600 tisíc klientů. A to ještě nejsme úplně na konci,“ přidává se Jan Bezděk, tiskový mluvčí DER Touristik CZ a.s. Esatern Europe, pod kterou vedle zmíněné CK Fischer spadá i Exim Tours.

Pokud jde o nejoblíbenější destinace, zde ze strany Čechů mířících k moři k žádnému překvapení nedošlo. Opět táhla hlavně turecká riviéra a řecké ostrovy Kréta a Rhodos, potažmo Španělsko a Itálie.

Pozoruhodné je, že zmíněné Řecko se ve výčtu nejnavštěvovanějších dovolenkových destinací objevilo i navzdory faktu, že v tamních letoviscích vypuklo během letních prázdnin několik ničivých požárů. Cestovní kanceláře sice v danou dobu jistý pokles zájmu evidovaly, aktuální situace nicméně ukazuje, že šlo pouze o přechodnou záležitost.

„Prodeje se vrátily na stejnou úroveň přibližně do dvou týdnů. Destinace ve Středomoří jsou dlouhodobě pro letní dovolenou nejoblíbenější a neočekáváme, že by se tyto preference u klientů měnily,“ dodává Pavlíková.