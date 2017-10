Nobelovu cenu za ekonomii získal Američan Thaler. Zkoumá psychologii v ekonomickém rozhodování

„Výzkum Richarda Thalera spojil ekonomické a psychologické analýzy rozhodování jedince,“ konstatovala akademie.

Behaviorální finance jsou moderním a progresivním směrem finanční teorie, který na rozdíl od tradičních financí předpokládá, že se investoři a další účastníci finančních trhů nechovají vždy zcela racionálně. Mnoho finančních rozhodnutí je ovlivněno tím, jak lidé informace interpretují a jak podle nich jednají, což není vždy racionální.

“I will try to spend it as irrationally as possible!” – Richard Thaler on whether or not he will act 'humanly' in spending the prize money.