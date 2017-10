Nobelovu cenu za literaturu získal Brit Kazuo Ishiguro

Ishigurův román Soumrak dne, který v roce 1989 získal Man Bookerovu cenu, vypráví deníkovou formou o putování vysoce postaveného sluhy. Tento příběh o střetu tradičních hodnot a moderních tendencí je znám i ve filmovém zpracování s Anthony Hopkinsem a Emmou Thompsonovou v hlavních rolích.

Do češtiny byla přeložena také další Ishigurova díla jako Malíř pomíjivého světla, které se odehrává v Japonsku krátce po druhé světové válce, Když jsme byli sirotci či Neopouštěj mě. Tento dystopický román o lidských klonech sloužících jako dárci orgánů byl rovněž přenesen na filmové plátno.

Ishiguro bývá někdy spojován s britskými spisovateli, kteří se narodili v jiných zemích. Příkladem může být Salman Rushdie, Hanif Kureishi, ale také Shiva Naipaul nebo Buchi Emechetová.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5. října 2017

Stálá tajemnice Švédské akademie Sara Daniusová popsala Ishigurovu tvorbu jako směsici děl Jane Austenové a Franze Kafky. „Ale musíte do toho přidat trochu Marcela Prousta,“ dodala.

„Je to spisovatel, který velmi usiluje o pochopení minulosti, není to však vyloženě proustovský spisovatel, nechce minulost napravovat, ale zkoumá, co je třeba zapomenout, aby bylo možné přežít, v prvé řadě jako člověk, či jako celá společnost,“ uvedla Daniusová.

Za své oblíbené dílo označila Ishigurův sedmý román The Buried Giant z roku 2015, který v češtině pod názvem Pohřbený obr chystá k vydání ještě letos nakladatelství Argo. Děj románu na pomezí fantasy zasadil autor do počátků raného středověku, kdy se Británie, kterou dávno opustili Římané, nezadržitelně mění v trosky. Skutečným Ishigurovým mistrovským kusem zůstává ale podle Daniusové Soumrak dne.

Ishiguro: Kráčím ve šlépějích největších autorů

„Je to úžasná pocta, především proto, že to znamená, že kráčím ve šlépějích těch největších autorů,“ řekl BBC Ishiguro. Zároveň vyjádřil naději, že Nobelova cena v nynějších nejistých dobách přinese něco kladného. „Žijeme ve velice nejisté době a já doufám, že Nobelovy ceny budou mít v této době pozitivní efekt,“ dodal.

Týden vyhlašování Nobelových cen začal v pondělí oznámením Nobelovy ceny za lékařství, v úterý pokračoval oceněním za fyziku a ve středu za chemii. V pátek se svět z norské metropole Osla dozví nejočekávanější jméno laureáta Nobelovy ceny za mír. Příští pondělí bude ještě vyhlášena Nobelova cena za ekonomii.

Na vyznamenané kromě finanční částky devíti milionů švédských korun (24,4 milionu korun) čeká i tradiční slavnostní ceremoniál. Ten se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.

