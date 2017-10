Nobelovu cenu za chemii výbor udělil za metodu zlepšující viditelnost biomolekul

Kryoelektronová mikroskopie umožňuje studium buněčné architektury, virů a proteinových komplexů téměř v atomovém rozlišení. „Vědci mohou nyní zmrazit biomolekuly uprostřed pohybu a zobrazit procesy, které dosud neviděli,“ uvedla Královská švédská akademie věd. „Tato metoda uvedla biochemii do nové éry,“ dodala akademie.

Letos už byly ohlášeny dvě Nobelovy ceny. V pondělí se těšili z pocty za lékařství tři Američané - Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young - za výzkum v oblasti chronobiologie. V úterý byla vyznamenána za fyziku další trojice Američanů Rainer Weiss, Barry Barish a Kip Thorne za klíčový příspěvek k pozorování gravitačních vln ve vesmíru. Ve čtvrtek bude znám nositel Nobelovy ceny za literaturu a v pátek za mír. Příští pondělí se svět dozví jméno laureáta Nobelovy ceny za ekonomii.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO