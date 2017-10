Nobelovu cenu míru získala protijaderná skupina ICAN

ICAN ocenění dostala za upozorňování na „katastrofické humanitární důsledky jakéhokoli použití jaderných zbraní a za své průkopnické úsilí o dosažení smluvního zákazu takových zbraní“, uvedla předsedkyně Nobelova výboru Berit Reissová-Andersenová ve zdůvodnění rozhodnutí.

Šéfku ICAN Beatrice Fihnovou podle Reissové-Andersenové udělení Nobelovy ceny potěšilo. Fihnová prohlásila, že udělení ceny ICAN „vysílá vzkaz“ státům disponujícím jadernými zbraněmi. Prostřednictvím agentury Reuters pak vzkázala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, že jaderné jsou „ilegální“. „Jaderné zbraně jsou ilegální. Hrozba použitím jaderných zbraní je ilegální. Držení, vlastnění jaderných zbraní a vývoj jaderných zbraní jsou ilegální a musejí být zastaveny,“ prohlásila Fihnová.

Mluvčí ICAN Daniela Varanová Reuters řekla, že organizace má nesmírnou radost a že jde o „velké uznání práce, kterou bojovníci (za jaderné odzbrojení) vykonali“, zvláště pak lidé známí pod označením „hibakuša“, tedy ti, kteří přežili shození atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki. „Jejich svědectví byla zásadní pro tak úžasný úspěch,“ řekla Varanová.

Udělení Nobelovy ceny za mír osobám nebo organizacím usilujícím o omezení jaderné hrozby se očekávalo. Za favority na zisk ocenění však byli pokládáni vyjednávači, kteří v roce 2015 pomohli uzavřít dohodu s Teheránem o omezení jaderného programu Íránu výměnou za zrušení hospodářských sankcí namířených proti němu, tedy šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová, bývalý šéf americké diplomacie John Kerry a íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs