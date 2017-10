Katalánci hlasují o nezávislosti. Španělská policie použila proti voličům gumové projektily

Centrální vláda poslala do oblasti policejní posily, aby hlasování zmařily. Podle Reuters dnes časně ráno z barcelonského přístavu vyrazila do ulic katalánské metropole zhruba stovka policejních dodávkových automobilů. Panují obavy, aby se situace nevymkla kontrole a nepropuklo násilí. Katalánci na některých místech už začali chránit vstupy do volebních místností pro případ, že by policie chtěla hlasování bránit. Policie proti voličům použila gumové projektily. Lidé se před hlasitými výstřely běželi schovat, informovala z katalánské metropole zpravodajská televize Sky News. Svědci hlásí nejméně dva zraněné. Několik osob bylo podle agentury AP po potyčkách u jedné barcelonské volební místnosti zadrženo.

Z internetového televizního přenosu listu El País je patrné, že referendum doprovázejí také protesty v barcelonských ulicích, kde jsou davy lidí a policisté s helmami, plastovými štíty, obušky a zbraněmi umožňujícími použití slzných granátů.

V sobotu policisté zablokovali přes polovinu z více než 2300 škol, jejichž třídy měly dnes sloužit jako volební místnosti. Několik desítek škol naopak obsadili občanští aktivisté usilující o uspořádání referenda. Hlasování má začít v 09:00 SELČ a skončit ve 20:00 SELČ, jeho organizátoři však vyzvali Katalánce, aby se před volebními místnostmi začali shromažďovat už od 07:30 SELČ.

V Katalánsku je přes víkend nasazeno 26 tisíc policistů

„Vstala jsem brzy, protože má země mě potřebuje,“ citoval Reuters pětašedesátiletou důchodkyni, která již v pět ráno stála se zhruba stovkou dalších lidí před jednou z barcelonských škol. „Nevíme, co se bude dít, ale musíme tu být,“ dodala.

U volebních místností dochází k potyčkám

Místní televizní stanice TV3 dnes odvysílala reportáž, v níž ukázala volební urny a hlasovací lístky, které jsou připraveny ve volebních místnostech na předměstí Barcelony. Španělský list La Vanguardia informoval o prvních hlasovacích v urnách i v dalších několika centrech Katalánska.

Podle průzkumů podporuje nezávislost pouze kolem 40 procent Katalánců. Pro uskutečnění referenda je nicméně většina obyvatel regionu, ve kterém žije zhruba 7,5 milionu lidí, píše Reuters.

