Armáda doplňuje materiál. Koupí munici za více než miliardu

Největší plánovanou zakázkou je rámcová dohoda na nákup munice pro pandury a bojová vozidla pěchoty BVP-2. Armáda by měla na jejím základě dostávat střelivo ráže 30 milimetrů v letech 2018 až 2021. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, respektive všech veřejných zakázek, které mohou být na základě rámcové dohody zadány, činí 743,8 milionu korun bez DPH,“ řekl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Rámcovou smlouvu chce ministerstvo uzavřít i na dodávky trhavin a speciálních ženijních náloží. V příštích čtyřech letech by úřad chtěl nakoupit trhaviny od firmy Explosia až za 248 milionu korun bez DPH. Výběr Explosie ministerstvo obrany zdůvodňuje tím, že mu není známa jiná společnost, která by vyráběla požadovanou munici. „Zakázka je nezbytná k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky. Její předmět je určen výlučně pro vojenské účely,“ uvedl Fajnor.

Třetí zakázkou týkající se munice, kterou se bude vláda zabývat, je tendr na firmu, která obmění stabilizátory dělostřeleckých min ráže 120 milimetrů. Obrana předpokládá, že za jejich výměnu a za revize zaplatí asi 77,8 milionu korun bez DPH.

Armáda také plánuje nakoupit 24 souprav Star Manpack, které by měly zvýšit elektronickou ochranu jednotek před rádiově odpalovanými nástražnými výbušnými systémy a před bezpilotními prostředky. Nahradí dosud používaná zařízení, která jsou podle Fajnora morálně zastaralá a neposkytují dostatečnou ochranu. Armádě soupravy dodá společnost URC Systems.“ Především proto, aby byly nově pořízené rušiče propojeny s komplety již pořízenými.

Je nezbytné využití již zavedeného softwareu, což by bylo v případě, že by zakázku získala jiná společnost zcela nemožné a ve svém důsledku by byl celý systém nefunkční,“ poznamenal Fajnor. Zároveň chce ministerstvo vojákům pořídit modulární přenosné rušiče, které ochrání zasahující pyrotechniky. Armáda za tato zařízení zaplatí dohromady asi 64,4 milionu korun.

