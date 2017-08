V kauze armádních obchodů Zemanova podporovatele Strnada padly obžaloby

O tři dny později obžalovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze čtveřici bývalých manažerů ministerstva obrany kvůli obchodům s nepotřebným armádním majetkem, podle mínění vyšetřovatelů nevýhodným pro stát (o podrobnostech žaloby týdeník Euro informoval ZDE.)

Jak spolu tyto dvě události v krátkém časovém sledu souvisejí?

Pojí je osoba největšího současného tuzemského hráče na poli zbrojního průmyslu Jaroslava Strnada, jehož firmy figurují u obou událostí. Aktuální akvizice, kterou schválila dosluhující Sobotkova vláda, je pokračováním úspěšné expanze Strnadova impéria Czechoslovak Group (CSG) nejen ve vojenském průmyslu.

Rekordman obchodů bez výběrového řízení

Miliardových obchodů s ministerstvem obrany má bývalý nepříliš známý obchodník se šrotem v průběhu několika posledních let víc. Jeho vliv začal stoupat po pádu předchozí vlády a postupem času začal akcelerovat. Do Strnadovy skupiny dnes patří desítky firem, přičemž Tatra vyrábějící podvozky pro armádní vozidla je mezi nimi nejúspěšnější.

Dva týdny před potvrzením lukrativní zakázky s obrněnci Titus vláda přidělila Strnadovi další zakázku za 1,5 miliardy korun na modernizaci 33 samohybných houfnic Dana. Skupina Czechoslovak Group už předtím získala kontrakt na dodávku dvaceti obrněných vozidel Pandurů za dvě miliardy korun, a dalo by se pokračovat. Veleúspěšný zbrojař se stává rekordmanem v obchodech s resortem obrany bez výběrového řízení.

Zbrojař v úzkých. O Strnadovu firmu se zajímá NBÚ

Obchody Strnadovy skupiny se státem kvetou, což může stát za pozornost s přihlédnutím k tomu, že už dva a půl roku probíhá vyšetřování obchodů s vyřazenou armádní technikou, do kterých jsou zapleteny zbrojařovy firmy. V této věci byli obžalováni bývalí vysoce postavení činitelé ministerstva obrany a Armády ČR Adolf Veřmiřovský, Josef Lachman, Roman Pavlík a generál Vladimír Halenka kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Dva z armádních manažerů, kteří se na těchto transakcích podíleli, posléze skončili ve Strnadově skupině CSG.

Podstatou případu je odprodej nepotřebných motorů pro bojová vozidla pěchoty. Tento obchod byl podle policie uskutečněn výrazně pod cenou prodejem do státního podniku VOP CZ. Motory vzápětí skončily ve Strnadově firmě Excalibur Army, která je následně po drobných úpravách prodala s mnohonásobným ziskem.

Přestože se případ přímo dotýká magnátových firem, které z obchodů zázračně profitovaly, nikdo z jejich manažerů není obviněn. Vysoce pravděpodobně však budou muset svědčit u soudu, jak tyto akvizice probíhaly. Společnost Czechoslovak Group veškerá obvinění odmítá a považuje je za součást konkurenčního boje.

Exkluzivní vztahy s Hradem

Ačkoli Jaroslav Strnad jakékoli vazby v nejvyšších politických patrech odmítá a svoje obchody považuje za „čisté“, je skutečností, že má velmi exkluzivní vztahy s Hradem. Jeho společnost DAKO-CZ, kterou spoluvlastní se slovenským podnikatelem Alexejem Beljajevem, před minulými parlamentními volbami finančně podpořila Stranu práv občanů – Zemanovci (SPO), úzce navázanou na prezidenta Miloše Zemana. Stala se jejím největším sponzorem, když jí v letech 2013 a 2014 věnovala celkem 3,5 milionu korun. SPO zase sponzorovala Zemanovu prezidentskou kampaň.

Strana práv občanů, která ve volbách neuspěla, ovšem v minulosti čelila podezření, že někteří její sponzoři jsou motivováni vyhlídkami na veřejné zakázky. Osoba Strnadova společníka miliardáře Beljajeva je zase v této konstelaci zaznamenáníhodná i proto, že má velmi dobré vazby na Andreje Babiše, se kterým v devadesátých letech působil v podniku zahraničního obchodu Petrimex. A resort obrany shodou okolností hnutí ANO v posledních několika letech ovládá.

K finanční podpoře se před časem vyjádřil samotný Jaroslav Strnad. „Důvodem byla osobnost Miloše Zemana jako jednoho z mála českých politiků, který konzistentně a se znalostí věci podporuje český průmysl,“ vysvětlil.

Proč Trump odmítá Zemana? Prý i kvůli vývozu českých zbraní

Výše uvedenou praxi kritizuje ředitel Transparency International David Ondráčka. „Je to taková symbióza. Zeman očekává příspěvek na kampaň a sponzoři privilegovaný přístup, možnost ohřát se v odlesku jeho úřadu. Oboustranně předstírají, že za tím nic není, protislužbičky však probíhají.“

Prezidentova podpora českému zbrojnímu průmyslu je skutečně nadstandardní. Navštívil několik Strnadových firem, přičemž se při jedné z těchto návštěv označil za „neplaceného agenta Tatry“. Podporuje ji na svých zahraničních cestách, kam s sebou v doprovodu podnikatelů bere i Strnada.

Do toho nám nic není

Někdy ovšem zachází možná až příliš daleko, když bagatelizoval nebezpečí, že se české zbraně mohou dostat k radikálům. Letos v březnu při návštěvě Strnadovy společnosti Excalibur Army, zúčastněné ve vyšetřovaných obchodech, kritizoval české úřady, že zbytečně komplikují vývoz zbraní i do tzv. bezpečných zemí. Na to podle něj doplácejí tuzemské zbrojovky.

„Je třeba odstranit byrokratické překážky,“ prohlásil Zeman. „Vždy se najde někdo, kdo se obává jejich následného reexportu do rizikových států. Do toho už nám nic není. To je věc těchto zemí,“ dodal, přestože takové zbraně mohou podle zpravodajských informací skončit i v rukou islamistů.

Na tento problém nedávno upozornil server Real Clear Defence, citující z investigativní reportáže bulharského deníku Trud. Podle jejího zjištění poskytuje Ázerbájdžán diplomatickou ochranu pro letecký reexport zbraní a další vojenské techniky do válečných zón na Blízkém východě. V této souvislosti byly v reportáži zmíněny i firmy Real Trade Praha a MSM Group z impéria Jaroslava Strnada.

Strnad letadla neumí. Po „tučkách“ se zbavil i migů

Pokud prezident v zahraničí podporuje český průmysl, je to jistě v pořádku. Otazníky ovšem vznikají v případě, kdy majitel takto prosazované firmy významně finančně podporuje jeho zájmy. Pokud mnohem méně významný sponzor politické strany získá veřejnou zakázku, dokonce bez výběrového řízení, a provalí se to, je z toho mediální poprask. Jak je vidět, ne vždy a ne u každého.

Shrnuto a podtrženo. Dnes těží nejvýznamnější sponzor Zemanova seskupení z prezidentovy přízně a jeho společnost Czechoslovak Group současně získává miliardové vládní kontrakty, přestože figuruje ve vyšetřovaných obchodech. Ještě v nedávné minulosti by se taková konstelace zájmů dostala pod drobnohled médií.

Článek vyšel na webu Forum24.cz