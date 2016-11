Stavba trati z Veleslavína na letiště dostane svou podobu. Namaluje ji Metroprojekt

Uvedla to mluvčí státní investorské organizace Kateřina Šubová. „Jedná se o významný krok pro vybudování klíčového úseku železničního spojení hlavního města s mezinárodním letištěm. Modernizovaná trať z Masarykova nádraží do Kladna, s odbočkou na ruzyňské letiště, bude v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná. Ve špičce tak na ni bude možné vypravit až šest párů osobních a spěšných vlaků za hodinu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Úsek mezi Veleslavínem a letištěm v Ruzyni procházející přes Dlouhou míli navazuje na sporný úsek mezi Dejvicemi a Veleslavínem, kde se místní zastupitelé postavili proti modernizaci trati z Prahy do Kladna a požadují dražší a náročnější vedení železničního spojení tunelem.

S tunelovým spojením nyní správa železnic počítá. Trasa chystaného modernizovaného spojení Praha - Kladno s odbočkou na letiště by měla vést z Masarykova nádraží do Stromovky po povrchu, dále k Veleslavínu by měla být v tunelu. Aktuální návrh podle Šubové počítá s novou zastávkou Dejvice, která by měla být podpovrchová a umístěna co nejblíže stanici metra A Hradčanská. Vlakové nádraží Praha - Dejvice by bylo zrušeno. Budova nádraží je pro provoz podle SŽDC předimenzovaná a už nyní z velké části neslouží původnímu účelu, ale prostory v ní jsou mimo jiné pronajímány jako kanceláře.

Od Dejvic by trať až k Veleslavínu měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými raženými tunely v hloubce až 80 m. Portály ražených tunelů jsou plánovány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín. Pro úsek mezi Výstavištěm a Veleslavínem chce SŽDC začít hledat zpracovatele podkladů pro územní rozhodnutí v první polovině příštího roku, uvedla Šubová.

Stavba za 20 miliard

Nové zastávky vzniknou dále na pražském Veleslavíně, na Dlouhé Míli nebo v Liboci. Posunuta bude rovněž zastávka Praha - Ruzyně do nové lokality za křížením s ulicí Drnovskou, uvedla SŽDC.

O modernizaci trati do Kladna a vybudování železničního spojení na letiště v Ruzyni se mluví od 90. let. Kromě modernizace trati z Masarykova nádraží se dříve uvažovalo i o možnosti vést vlaky z letiště přes takzvaný Pražský Semmering, tedy železnicí mezi Smíchovem a Řepy. To by mělo výhodu v tom, že by spoje nekončily na Masarykové nádraží, ale na významnějším hlavním nádraží.

Celá stavba má podle plánu SŽDC vyjít na zhruba 20 miliard korun. Varianta s tunelem ji má podle dřívější kalkulace prodražit o více než tři miliardy korun.

Dále čtěte: