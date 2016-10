Pražské letiště chce nalákat cestující z Německa

Dostavba dálnice D8 do Německa podstatně rozšíří spádovou oblast pražského letiště. To věří, že se mu může podařit oslovit potenciální zákazníky žijící do dvou hodin dojezdu od letiště, kam by v případě otevření dálnice spadala i velká část saského pohraničí. Přesvědčit německé cestující, aby místo z Drážďan letěli z Prahy, bude ale trvat několik let, dodala Janoušková. Částečně se ale letiště na příliv cestujících z Německa chystá už nyní. Svědčí o tom například informace o některých službách, jež jsou nově přeloženy do němčiny.

Pražské Letiště Václava Havla odbavilo za tři čtvrtletí téměř 9,9 milionu lidí. Ve srovnání s loňským rokem jde o nárůst o 646 tisíc cestujících. Za celý letošní rok pak letiště očekává nárůst na bezmála 13 milionů cestujících, což by představovalo sedmiprocentní meziroční růst.

Se zhruba pětiprocentním růstem počtu cestujících pak letiště kalkuluje i pro příští rok. Branami největšího letiště v zemi by tak podle odhadu managementu mělo napřesrok projít 13,6 milionu cestujících. Optimistické očekávání letiště zdůvodnilo chystaným navýšením letových frekvencí na deseti linkách včetně zvýšení kapacity na dálkových trasách do korejského Soulu a New Yorku.

Dálnice D8 by měla být oficiálně uvedena do provozu 17. prosince. Kvůli problémům se stabilitou podloží u obce Prackovice se ale může stát, že se dlouhodobě chystaný termín otevření komunikace odloží.

