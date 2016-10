Letiště podepsalo pětileté smlouvy s taxislužbami Taxi Praha a Fix

Smlouvy jsou pětileté, za nájem míst před terminály obě společnosti nabídly částky převyšující čtyři miliony korun měsíčně. Společnost Fix služby pro letiště zajišťuje už nyní.

Nový kontrakt by měl zvýšit kvalitu služeb, lepšího zázemí se dočkají i řidiči taxíků. Cestující by měli mít zdarma WiFi, taxislužby musí zajistit vůz do pěti minut od projevení zájmu cestujícího a to po celý den, maximální stáří vozů by mělo být tři roky. Auta budou v bílé barvě, budou vybaveny on-line platebními terminály a všechny důležité informace se cestující budou moci dozvědět u informačních stánků a také dispečerů, které plánují dopravci nasadit i v nočních hodinách.

„Domluvili jsme se s provozovateli na povinnosti dodržovat v rámci proklientského přístupu kvalitativní kritéria jako je jazyková vybavenost řidičů, vstřícné vystupování, udržování čistoty vozu i reprezentativního oblečení řidičů,“ uvedl Jiří Petržilka, člen představenstva Letiště Praha. V jednání jsou vozy upravené pro vozíčkáře. „Zároveň zkoumáme i možnost automatizovaného poskytování provozních informací o letech, abychom operátorům podali pomocnou ruku v zajištění požadované dopravní obslužnosti,“ dodal Petržilka.

Vítězné firmy budou mít přístup do prostor před letištní terminály, ostatní taxislužby nicméně budou moci i nadále nabírat zákazníky v ostatních prostorách letiště. Kromě vítězů tendru se do soutěže přihlásily společnosti Tic Tac Radima Jančury, Sedop Taxi, Modrý anděl a Halo Taxi. Nepřihlásil se druhý ze současných poskytovatelů, AAA radiotaxi.

Firma se pokusila výběrové řízení pořádané letištěm zastavit prostřednictvím petice šoférů adresované ministru financí Andreji Babišovi (ANO). V ní si šoféři jezdící pro dispečink AAA stěžovali na výši pokut za nepřistavení vozu do pěti minut nebo na kvalifikační požadavky letiště a označili tendr za netransparentní a prokorupční. Naopak Jančura, který se svojí taxislužbou Tick Tack neuspěl, podmínky soutěže označil za transparentní a soutěž za profesionálně připravenou.

Čtěte dále: