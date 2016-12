Sobotka: Byty ČEZ v Písnici by měla mít možnost získat Praha

Vláda nemůže zasahovat do chystaného prodeje bytů energetické skupiny ČEZ v pražské Písnici, i když je stát majoritním vlastníkem firmy. Společnost s kabinetem předem svůj záměr nekonzultovala, uvedl to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj by měly mít šanci byty získat hlavní město, nebo městská část.