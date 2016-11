Praha doporučila Libuši koupit byty od ČEZ, peníze jí na to půjčí

Starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09) zatím podrobnosti úterního návrhu neznal, ale vzhledem k velikosti rozpočtu místní radnice jej nepovažuje za adekvátní. „Usnesení rady je, že doporučujeme městské části Libuš, aby se v rámci svých kompetencí zúčastnila dražby. My, jako hlavní město jsme připraveni poskytnout radnici 20letou bezúročnou půjčku. Radnici proto vyzýváme, aby se do dražby zapojila,“ řekl Lacko. Podle něho se radnice mají starat o bytové fondy, které jsou jim svěřeny. Právě pravomoc nakládat s byty Libuš opravňuje k tomu, aby se do aukce mohla zapojit.

„Návrh od vás slyším poprvé, nikdo z města mi nic neřekl a neinformoval mě. Jak to takto slyším na takzvaně první dobrou, tak mi připadá řešení, kdy si radnice s rozpočtem 40 milionů a několika úředníky vezme půjčku více než jednu miliardu, za neadekvátní,“ řekl Koubek. Podle něj by bylo řešením to, kdyby byty i s pozemky koupila Praha a následně pozemky převedla do správy radnice. „To si dovedu představit,“ dodal.

Praha v uplynulých týdnech pracovala rovněž s variantou, aby polostátní firma prodej zastavila a změnila způsob prodeje. ČEZ to však odmítá.

Soubor panelových domů s celkem 36 vchody tvoří větší část sídliště položeného nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Celková podlahová plocha bytů je 54 098 metrů čtverečních a plocha pozemků měří v součtu 73 885 metrů čtverečních. Součástí je rovněž dvacítka nebytových prostorů. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci.

Byty prodává ČEZ ve veřejné soutěži, do které se mohou zájemci hlásit do letošního 2. prosince. V podmínkách je podle dokumentu, který měli projednat pražští radní, že nový majitel musí byty v budoucnu nabídnout nájemcům k odkupu a nezvyšovat nájemné.

