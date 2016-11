Libuš žádá zrušit dražbu bytů v Písnici. Anebo prodloužit lhůtu

Městská část Praha-Libuš preferuje zrušení dražby více než 700 bytů na sídlišti v Písnici firmou ČEZ. Pokud společnost nevyjde radnici vstříc, žádá ji o odložení termínu podání nabídek, aby se případně stihla do dražby zapojit. Po pondělním jednání radních to uvedl starosta Jiří Koubek (TOP 09). Termín pro podání nabídek do dražby vyprší v pátek 2. prosince.