S půjčkou na sídliště Písnice hrozí trestní stíhání, pohrozil starosta Koubek

ČEZ chce prodat přes 700 bytů jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu. Odhadní je 1,2 miliardy korun. Podle Koubka by půjčkou obě strany porušily zákon o hlavním městě Praze, protože by se nechovaly s péčí řádného hospodáře. Pražské zastupitelstvo tím, že půjčku pro Libuš nijak neomezilo, a městská část tím, že se rozhodla ji přijmout a zapojit se do veřejné soutěže o byty bez potřebných ekonomických a právních analýz. Jejich vypracování by podle Koubka trvalo nejméně pět měsíců, nabídku ale zájemce o byty musí podat nejpozději příští pátek.

Starostovi Libuše dal za pravdu předseda zastupitelů ODS Filip Humplík, který návrh označil za protiprávní. Podle pražského radního Jana Wolfa (KDU-ČSL/Trojkoalice) pozdě s řešením nepřišla městská rada, ale včas nejednala městská část. Ta na oplátku kritizovala, že Praha rozhodla bez jejího vědomí.

Podle vyjádření ředitele legislativního odboru pražského magistrátu Tomáše Havla ale návrh města směrem k Praze-Libuši protiprávní není. „Usnesení chápu spíš jako určitou nabídku. Je to dvoustranné právní jednání. Musí s ním souhlasit i městská část, přistupovat k tomu nemusí,“ uvedl.

Libuš chce dotaci, ne půjčku

Praha-Libuš hospodaří ročně se 40 miliony korun, podle Koubka by při dvacetileté splatnosti musela ročně platit až dvojnásobek rozpočtu. „Majetek získaný ve veřejné soutěži se stane majetkem hlavního města Prahy. Je tedy logické, aby nabídku podalo hlavní město,“ dodal Koubek. Druhým řešením je podle něj jednání města, Libuše a ČEZ o odložení nebo zrušení soutěže. Potom by se mohla městská část zapojit, od města ale chce na nákup dotaci, nikoliv půjčku. ČEZ ale odložení prodeje odmítl.

Soubor panelových domů s celkem 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Celková podlahová plocha bytů je přes 54 tisíc metrů čtverečních. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci.

