Příprava smart city může Prahu ročně stát 300 milionů.

Koncept smart city počítá s projekty, v nichž by město využívalo moderní technologie ke zlepšení svého fungování a zvýšení kvality života. „Já jsem si dala za cíl Prahu nevýhodných smluv zbavovat, a ne ji uvazovat do dalších. Vyjádření Transparency International vnímám jako politické, které má naprosto jiný cíl, než jak se na první pohled jeví,“ uvedla primátorka, která českou pobočku Transparency International vedla v letech 2001 až 2007.

Smlouvu s Operátorem město podle TI uzavřelo do konce roku 2018, pokud k ní nebude uzavřený dodatek. „Za každý rok dostane Operátor ICT až 300 milionů korun na přípravu projektů a 43 milionů na mzdy svých zaměstnanců,“ uvedla Transparency. Do konce letošního roku má Operátor za 5,5 milionu korun navrhnout plán a vybrat první projekty. Z každého náleží firmě odměna ve výši 6,5 procenta uznatelných nákladů.

„Veškeré projekty, které Operátor ICT navrhne k realizaci, navíc musí doporučit komise pro smart cities a následně je schválit i rada hlavního města. Nemůže se tedy stát to, že by Operátor realizoval záměrně předražené projekty a město by je muselo proplácet,“ uvedla Krnáčová.

Operátor ICT, původně Operátor opencard, je městská akciová společnost, která původně vznikla pro řešení problémů s kartou opencard. Kromě nové karty na MHD lítačka, která červenou kartičku od března nahradila, se má starat i o provoz ekonomického systému města. Operátor ICT má v základním jmění 100 milionů korun. Město má podle primátorky mechanismy, jak činnost firmy kontrolovat. V dozorčí radě sedí zástupci koaličních i opozičních stran.

