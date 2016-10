Veletržní palác čeká přestavba. Soutěž láká velká jména

Jsou mezi nimi třeba britský architekt David Chipperfield, jehož studio má za sebou úspěšné rekonstrukce berlínských muzeí, švýcarský ateliér Herzog & de Meuron, autor letos otevřené nové budovy londýnské galerie Tate Modern 2, španělský ateliér Cruz a Ortis, který rekonstruoval neméně slavné nizozemské Rijksmuseum, či slavný britský architekt Norman Foster. Výběr doplní čeští autoři, mělo by to být zhruba v poměru 4:6 k zahraničním ateliérům a budou to také známí tvůrci se zkušenostmi s transformacemi starších objektů pro kulturní využití, řekl Fajt.

Fajt: chceme atraktivní a funkční muzeum

„V létě se Národní galerii podařilo získat pozitivní stanovisko poradního sboru Národního památkového ústavu a magistrátního odboru památkové péče k záměru transformace Veletržního paláce, na jehož základě lze budovu proměnit v atraktivní a funkční muzeum umění se všemi standardy obvyklými v 21. století,“ uvedl Fajt.

Veletržní palác slouží výtvarnému umění 20 let. V poslední době především vzhledem k tomu, že se do jeho údržby a oprav příliš neinvestovalo, se uvažovalo o tom, zda je tato náplň domu postaveného pro jiné účely ideální. Členitý interiér neumožňuje některá díla současného umění vystavovat, objekt má také velmi drahý provoz. Fajt po svém nástupu do čela NG začal mluvit o opuštění paláce a potřebě nové budovy. Po dvou letech ve funkci se přiklonil k setrvání v něm, podmíněném rekonstrukcí a přestavbou.

„Veletržní palác se stane hlavním sídlem NG s centralizovanou administrací, centralizovanými depozitárními prostory včetně nezbytného zázemí,“ řekl Fajt. Zázemí bude zahrnovat restaurátorsko-konzervátorské dílny, technologické laboratoře, studovny, výstavní prostory pro sbírkové expozice i krátkodobé výstavy, prostory pro knihovnu a archiv NG s čítárnou, prostory pro vzdělávací a volnočasové aktivity, multifunkční sál pro divadelní, koncertní a filmové představení, obchody a knihkupectví, restauraci a kavárnu.

Transformace má zajistit, aby mimo jiné více než 70 procent výstavních ploch mělo větší výšku než šest až sedm metrů. Dnes má většina výstavních prostor výšku pouhé tři metry. Podle dřívějších odhadů rekonstrukce a přestavba domu může dosáhnout třičtvrtě miliardy korun. O špatném stavu budovy se mluvilo už před Fajtovým nástupem.

