Opozice se pokusila neúspěšně odvolat náměstkyni Kolínskou. Viní ji z krize IPR

Odvolání Kolínské (SZ/Trojkoalice) nepodpořili všichni zástupci opozice. „My ale v koalici nevidíme nikoho, kdo by mohl být nástupcem paní Kolínské. Pan Karel Březina nebo Jan Slezák z ČSSD nejsou lidé, které bychom tam rádi viděli, proto nepodpoříme odvolání náměstkyně,“ řekl opoziční zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Při diskusi o programu jednání předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný řekl, že Kolínská ve své funkci selhala. „Za svou krátkou chvíli stihla úhrnem napáchat v Praze více škody než povodeň. Budeme hlasovat pro odvolání i odebrání kompetencí územního rozvoje Straně zelených. Strategickým cílem je, aby se územním plánováním zabývali odborníci, tedy návrat architekta Petra Hlaváčka na IPR. Nenacházím slov proto, že jako koalice necítíte, že situace na IPR je důležitá,“ řekl.

V souvislosti s IPR se mezi sebou hádali i členové opozice. Piráti obvinili ODS, že v minulosti chtěla zrušit Metropolitní plán a IPR, avšak dnes jej hájí. To odmítl předseda pražské ODS Filip Humplík. Piráti pak označili předsedkyni zastupitelů ODS Alexandru Udženija za „Ulženija“. Ta se proti označení ohradila.

Kolínská kritiku odmítla. Naopak požadovala po ODS a TOP 09 omluvu, podle ní byl na začátku pořizování nového územního plánu spáchán podvod. „Harmonogram jasně říká, že bude v jednání a v ´mašličkách´ v roce 2015. Bývalý primátor Tomáš Hudeček ubezpečoval, že se to stihne, ale musel vědět, že se to nestihne, proto to slovo podvod,“ řekla. K odvolání Hlaváčka uvedla, že tým územního plánu odvedl mnoho skvělé práce, ale v čele měl člověka, který neměl snahu s městem komunikovat. Tím myslela architekta Romana Kouckého.

Institut byl založen za bývalého primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09) transformací z někdejšího Útvaru rozvoje města. IPR má za úkol mimo jiné připravit nový územní plán a plánovat rozvoj města. Jeho roční rozpočet je asi 300 milionů korun.

