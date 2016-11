Křídlo Průmyslového paláce nahradí provizorní hala za 300 milionů

Průmyslového paláce vyhořelo v roce 2008, od té doby Praha neúspěšně plánuje vytvoření repliky. „Dnes jsme schválili soutěž na zastřešení vyhořelého křídla. Výsledek bude korespondovat se zbytkem paláce a uvnitř bude vyhovovat funkčně pro výstavy a další akce,“ řekl Procházka. Hala by mohla podle jeho slov vyjít na 200 až 300 milionů a návratnost investice je asi šest let. V případě výstavby repliky křídla, by město provizorní halu přestěhovalo na jiné místo. „V průběhu jedno a půl roku by se stavba mohla realizovat,“ řekl.

Jedním z důvodů, proč se radní rozhodli pro vybudování provizorní haly, je prý špatný stav stanu, který na místě bývalého křídla stojí. Druhým pak to, že stavba repliky má být hotova až v roce 2024.

Novotný záměr označil za „totální pitomost“. Rovněž uvedl, že takto drahé provizorium vypadá podle něj spíše jako trvalá stavba. „Praha má schválenu koncepci rozvoje Výstaviště, která jasně hovoří o výstavbě repliky křídla paláce, a to je závazné. Ve své nejapnosti ale radní podle mě nevybudují ani tu provizorní halu, je to neprůchozí přes památkáře a bez jejich souhlasu to postavit nelze,“ řekl. Navíc stavba repliky je odhadována na asi 600 milionů korun. „Vydávat tedy 300 milionů za provizorium je nesmysl,“ dodal.

Požár zachvátil secesní Průmyslový palác v říjnu 2008 a zničil jeho levé křídlo. Situaci kolem výstaviště, které je památkově chráněno, řeší Praha řadu let. Před časem se město vyvázalo z dlouhodobé a podle některých názorů nevýhodné nájemní smlouvy se společností Incheba. Některé další akce ale bude tato firma na výstavišti pořádat až do roku 2018.

Výstaviště u Stromovky vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002. Některé budovy budou kvůli špatnému stavu zbourány.

