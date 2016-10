Magistrát chce otevřít molo lidem, připravil memorandum

Součástí dohody je i to, že by Ředitelství vodních cest mohlo využívat nedaleký vodovodní domek. Dolínek zmínil, že další výhodou, kterou by zpřístupnění mola přineslo, by byla možnost přímého přestupu turistů z autobusů, které parkují pod Čechovým mostem, na lodě. „Projekt už řešíme delší dobu,“ sdělil Dolínek serveru Euro.cz.

Změna by neznamenala podle náměstka primátorky pro město téměř žádnou finanční zátěž, jde spíše o režimové opatření, zmínil Dolínek. Nepočítá také s tím, že by náplavka táhla kulturní akce, podobně jako protější břeh. Půjde spíše dopravní uzel.

Kotviště pro patnáct osobních lodí začalo stavět Ředitelství vodních cest v roce 2008, molo v délce půl kilometru mělo ulehčit nábřeží Na Františku. Kotevní stání tvoří 25 kolmo zapuštěných ocelových pilířů, u kterých je možné ukotvit loď. Molo umožňuje k lodím bezbariérový přístup. První rampa ústí na podjezdnou komunikaci pod Čechovým mostem a druhá umožní výstup na plochu u vstupu do Rudolfovy štoly.

