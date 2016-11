Kolínská: Praha by měla vykoupit pozemky na Vítězném náměstí

„Navrhla jsem, že bychom měli jako hlavní město Praha jednat o koupi pozemků. Je to podle mě jediný způsob, jak to klubko smluv a blokací rozetnout,“ řekla Kolínská. Skupina podle ní primárně řeší architektonickou dostavbu náměstí, souběžně s tím by ale měla řešit i vlastnictví pozemků.

Vlastníkem většiny pozemků je nyní Vysoká škola chemicko-technologická. Věcné břemeno tu ale má soukromý investor, a ten se v posledních letech několikrát změnil.

Pražští radní na konci října schválili vypsání mezinárodní urbanistické soutěže na úpravy Vítězného náměstí. Soutěž by měla přinést návrhy na doplnění náměstí, vyřešit opravu a využití parterů domů. Právě na to dohlíží pracovní skupina složená z politiků i architektů. Náměstí není v jedné své části dokončeno a je zatíženo vysokou mírou dopravy.

Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925 a nyní na něj ústí několik komunikací - Evropská, Čs. armády, Jugoslávských partyzánů, Svatovítská a Dejvická. Na náměstí mimo jiné stojí budova ministerstva obrany.

