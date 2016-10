Praha vypíše urbanistickou soutěž na úpravy Vítězného náměstí

Náměstí z 20. let 20. století dosud nebylo dokončeno, navíc je zatíženo vysokou mírou dopravy. Soutěž má pro hlavní město připravovat Institut plánování a rozvoje (IPR) společně s radnicí Prahy 6 a zmíněnou pracovní skupinou, ve které bude mimo jiné také primátorka Adriana Krnáčová. Zadání urbanistické soutěže by mělo být hotovo do konce dubna 2017.

Podle dokumentu, který projednávali radní, není náměstí jednak dostavěno, navíc jej trápí špatné rozvržení jednotlivých míst veřejného prostoru. Soutěž by tak měla navrhnout, jak a kde by mělo být dokončeno, případně které prostory by naopak měly být zceleny do jednoho veřejného celku. V minulosti se vedly v rámci dostavby spory například o výstavbu budovy známé jako Lední medvěd, proti které místní lidé protestovali. Návrhy v soutěži by měly přinést také fungující řešení parteru budov po obvodu náměstí.

Vyřešit by se měla rovněž dopravní situaci na náměstí, přes které jezdí jak auta, tak tramvaje a autobusy MHD. Automobilový provoz tu výrazně vzrostl v uplynulém roce po otevření tunelu Blanka. Řidiči totiž přes náměstí a následně Svatovítskou a přes Prašný most jezdí k tunelu či od něj.

Zamýšlenou studii a případnou přeměnu náměstí vítá radnice Praha 6. „Současná situace je opravdu tristní. Při aktuálním dopravním zatížení neodpovídá zdejší plocha nárokům kvalitního velkoměstského veřejného prostoru ani požadavkům na svou elementární dopravní funkčnost,“ uvedl místostarosta Martin Polách (ANO).

Vítězné náměstí vzniklo v roce 1925 a nyní na něj ústí několik komunikací - Evropská, ČSL Armády, Jugoslávských partyzánů, Svatovítská a Dejvická. Ve své historii neslo několik názvů, mimo jiné v letech 1952 až 1990 se jmenovalo Říjnové revoluce. Na náměstí stojí budova ministerstva obrany. Za minulého režimu tu stávala socha V.I.Lenina, jejíž podstavec po Sametové revoluci sloužil skateboardistům.

