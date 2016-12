Institut plánování a rozvoje povede Ondřej Boháč

„Pan Boháč byl na radě zvolen všemi přítomnými hlasy. Je to silný mandát a věřím, že všechny problémy mezi IPR a Prahou, které jsme měli možnost v uplynulé době vidět, tak že si z toho obě strany vzaly poučení a čeká nás budoucnost plná dobré spolupráce,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice).

Boháč (1982) vystudoval regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dosud působil na pozici zástupce ředitele IPR, v minulosti pracoval například jako vedoucí kanceláře bývalého primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), který měl územní rozvoj ve své pravomoci.

Současné vedení Prahy původně zamýšlelo vypsat na místo ředitele výběrové řízení. Tím se měli radní zabývat už začátkem listopadu, projednávání ale odložili. „V radě byla shoda, aby se stal ředitelem právě pan Boháč, navíc výběrovým řízením již před dvěma lety prošel a skončil druhý. Proto jsme šli touto kratší cestou,“ řekla Kolínská.

V rámci tvorby Metropolitního plánu bude muset Boháč začít řešit složení týmu, který jej vypracuje. Na protest proti Hlaváčkově odvolání jej totiž opustili jeho členové včetně vedoucího architekta Romana Kouckého. Jednat by měl Boháč s původními členy i Kouckým, který nedávno vyhrál výběrové řízení. „Tým bude posílen početně, a to co do síly, tak odborného zázemí. S panem Kouckým se vede jednání o podmínkách pracovní smlouvy,“ řekla Kolínská.

Hlaváčka v září vedení města odvolalo, jako důvod uvedlo mimo jiné problémy s přípravou územního plánu. Proti jeho odvolání tehdy protestovali jak zaměstnanci IPR, tak někteří odborníci z řad architektů.

Roční rozpočet IPR je asi 300 milionů korun.

