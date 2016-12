Petr Hlaváček: Politikou Matěje Stropnického je vyvolávání strachu

Web Euro.cz před týdnem uveřejnil rozhovor s Matějem Stropnickým (předseda strany Zelených a bývalý pražský náměstek pro územní rozvoj), který je považován za strůjce současné paralýzy. Na jeho výroky se rozhodl bývalý ředitel IPR Petr Hlaváček reagovat. Jeho text v autorském znění najdete pod rozhovorem, ve kterém se Euro.cz ptá Hlaváčka, jak by vypadala budoucnost Prahy bez plánu, a na to, zda je možné jej zachránit.

Primátorka v pátek pořádala konferenci k územnímu plánu. Myslím, že si politici uvědomují, jaký průšvih pro budoucnost města je, když nový plán nebude. Co by to ale konkrétně po roce 2020 znamenalo? V té době skončí podle stavebního zákona platnost toho současného, i když přežitého…

Už dnes je ve sněmovně v rámci novely stavebního zákona navrženo prodloužení termínu platnosti těchto plánů na rok 2030. Nepředpokládám, že by prošel takto vzdálený termín, ale dejme tomu rok 2025 by mohl být průchozí. V problémech jsou totiž i jiná města, například Brno. Pokud to sněmovnou neprojde, vznikne patrně přechodné ustanovení, které nechá plán v platnosti, ale neumožní v něm provádět žádné změny. To by Prahu motivovalo k rychlému dokončení, protože stávající plán vyžaduje neustálé změny.

Dá se podle vás ta situace s novým územním plánem, která je v Praze, zachránit? Tedy spíše jak?

Nedávno proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucího kanceláře územního plánu, tedy na místo, které dříve zastával Roman Koucký. V komisi zasedli odborníci, kteří předtím působili i v recenzní skupině, kam je nominovali politické strany pražské koalice. Komise – členy byli ještě Ondřej Boháč, který nyní IPR řídí, a ředitel Sekce prostorových informací Jiří Čtyroký – po několikahodinovém jednání vybrala opět Romana Kouckého.

Předpokládám proto, že Roman Koucký bude jmenován na své staré místo a sestaví si staronový tým.

Myslím, že potom, co ze strany politické reprezentace zažili, se ne všichni budou chtít vracet. Tým je také třeba posílit hlavně v oblasti vysvětlování a komunikace. Z plánu se stalo politikum – a zajímá se o něj strašná spousta lidí. Což je na jednu stranu skvělé, ale zároveň je to mnohem náročnější na lidské síly. Jsem přesvědčený o tom, že žádný strategický dokument v republice nebyl tak masivně komunikován, ale stejně to nestačilo. Zkrátka, snad se brzy opět rozběhnou práce, které se po mém odvolání zastavily. Klíčovou otázkou ovšem zůstává politická podpora – bez ní totiž vynaložená energie nemá smysl.

Chybí mi tu věcná debata o tom, co vlastně Metropolitní plán přinese – v čem je nový, proč se tolik liší od starého územního plánu, proč ho město vlastně potřebuje. Jediné, co se dostane k veřejnosti, jsou tanečky kolem jednoho architekta, který je pro politiky arcilotr. Proč vlastně není možné Metropolitní plán nějak srozumitelně „zpopularizovat“?

Po celém tom procesu a všech těžkostech musím říct, že mám ten připravovaný plán ještě radši. Přináší městu princip individuálních regulací podle rozdělení do lokalit se specifickým charakterem. Poprvé v historii stanovuje výškovou regulaci a tedy i kompozici města. Stabilizovaným lokalitám přináší klid a směřuje rozvoj města do přestavbových území brownfieldů namísto na louky na kraji Prahy. To je klíč k rozvoji města 21. století, který bude skutečně udržitelný. A k té popularizaci – myslím, že jsme udělali chybu, když jsme se nechali zatlačit do defenzivní polohy, kdy jsme se pořád jenom hájili. To nám bralo strašně moc sil a v podstatě jsme se nedostali k tomu, abychom sebevědomě, ale s pokorou vysvětlovali, proč se územní plánování musí proměnit a o co se s Metropolitním plánem snažíme. Nám také jako odborníkům připadá spousta věcí samozřejmých a teprve se všichni učíme z toho vystupovat.

Vedle územního plánu ovlivňuje rozvoj města i vztah mezi investory a politiky. Myslíte si, že se podaří, aby vzájemná nedůvěra dospěla do nějaké rozumné polohy – aby si všichni zúčastnění uvědomili, že se navzájem potřebují a měli by spolu mluvit jako dospělí lidé?

Moderně myslící město musí aktivně spolupracovat jak s investory, tak s občany. Nástrojů k tomu je dostatek – jde spíš o to, že nám v Čechách obecně chybí tradice demokratické veřejné diskuse. Politici, investoři, občané, instituce – všichni se to teprve učíme a občas u toho tečou nervy. V současné situaci je podle mě klíčové, aby město aktivně a co nejrychleji rozjelo práci na podrobnější dokumentaci pro přestavbová území. Územní plán totiž pracuje v měřítku 1:10 000, což znamená, že sto metrů vidí jako jeden centimetr. V tom spoustu věcí nemůžete pořádně ošetřit – a plán neumí ani vyjednat dobrou plánovací smlouvu či připravit úpravu hranic vlastnických vztahů. Metropolitní plán iniciuje vznik tzv. „územních plánů části Prahy“, ale může jít i o územní studie, plánovací smlouvy či dohody o parcelaci.

Politikou Matěje Stropnického je vyvolávání strachu Přišli sem, aby zničili vaše domovy. Po jejich příchodu už nic nebude jako dřív. Obcházejí naše zákony a těží z výhod, které jim náš systém poskytuje! A nejrůznější „experti“ se jich ještě zastávají a spřádají plány, jak jim připravit ještě lepší podmínky. Takhle to dál nejde. Lidé se musí bránit a já se stavím do jejich čela. Je potřeba nastavit tvrdší pravidla. Budeme vzdorovat dál!



Asi tak by se daly shrnout postoje Matěje Stropnického, jak je představuje v nedávném rozhovoru pro Euro. Předseda Strany zelených a někdejší pražský náměstek pro územní rozvoj se drží jednoduché politické strategie, která se znovu a znovu osvědčuje: vyvolávání strachu a mobilizace proti společnému nepříteli.



Tím je v jeho strategii – developer. Developer, který chce hlavně vydělávat prachy a zastavovat parky ošklivými bytovkami. Slabé město se chystá „upustit klíče od územního rozvoje do kanálu“ skrze přijetí Metropolitního plánu (nového územního plánu), který má „udělat z Prahy dobývací prostor pro developerskou těžbu.“ Proto se Stropnický rozhodl proti developerům a Metropolitnímu plánu bojovat.



S faktickým podložením svých tezí o Metropolitním plánu je přitom na štíru: ačkoli na několika místech rozhovoru zdůrazňuje, že se v územním rozvoji skutečně vyzná, každé z jeho konkrétních tvrzení o Metropolitním plánu se dá snadno vyvrátit. Namátkou: je nesmysl, že by na místě parku mohl beze změny územního plánu vzniknout logistický park. Parky jsou v Metropolitním plánu vedeny buď jako nezastavitelná lokalita, nebo nestavební blok. Není pravda, že plán nemá nástroje, jak zamezit rozšiřování města do krajiny - kolem Prahy vymezuje nezastavitelné zelené rozhraní. Není pravda, že z plánu zmizely plochy pro občanskou vybavenost - v rozvojových plochách občanská vybavenost úplně normálně značena je. A nakonec – Stropnického nápad použít k zamezení „sídelní kaši“ na periferii nástroj etapizace je jako z Marsu: v tzv. opatření obecné povahy, kterým územní plán je, se prostě nedá odůvodnit, že komusi zakazujete stavět ve Kbelích, dokud někdo úplně jiný nepostaví něco v Bubnech. A víc škody než užitku může napáchat i Stropnickým propagovaná „podmíněnost“ – tedy zákaz stavět, dokud se nezpracuje regulační plán či územní studie. Projednat a schválit podrobnější dokumentaci se totiž v Praze posledních šestnáct let nedaří (platí zde jediný regulační plán) a právě kvůli tomu se nesmí stavět na většině pražských brownfieldů, což vede k nedostatku pozemků, přesunu výstavby do krajiny za městem a všeobecně dražšímu bydlení.



Všechny Stropnického výroky o Metropolitním plánu nemají za cíl upozornit na skutečné problémy a přispět tak k jejich řešení. Jejich cíl je jediný: legitimizovat jeho roli hrdiny, který bojuje proti zlotřilým developerům a architektům.



Na standardních populistech je nejkřiklavěji nepěkné to, že brojí proti těm nejslabším a nejzranitelnějším. To se sice v tomto případě neděje, což ovšem neznamená, že použití strategie vyvolávání strachu má méně ničivé následky. Vytváření nepřítele a polarizace – ať už se použije v kterékoli oblasti – vždy poškozuje všechny zúčastněné, nejen ty, proti nimž je rétoricky namířena. Pokud totiž rozpumpuji kolem některého tématu emoce, zásadně tím zkomplikuji možnost, že se o daném tématu povede racionální dialog, který umožní nacházet smysluplná řešení. Neschopnost řešit problémy pak vede k všeobecné otrávenosti, snížení ochoty respektovat pravidla – a paralýze.



A paralýza je právě to, k čemu zásahy Matěje Stropnického (Strany zelených obecně) vedly. Práce na novém územním plánu již několik měsíců stojí. Institut plánování a rozvoje Prahy, který ho připravoval, tedy instituce nabitá lidmi, kteří jsou ochotni při nadstandardním nasazení hledat inovativní řešení, pracně čelí rozkladu a ztrátě motivace. I přípravu strategického plánu a městského infocentra, které Stropnický představuje jako svoje zásluhy, se ve skutečnosti podařilo konsolidovat až po jeho odchodu z funkce náměstka. Aby se v dnešní situaci plné zjitřených emocí a vzájemné nedůvěry podařilo skutečně najít společnou řeč a opět postavit přípravu plánu na nohy, bude to mnohé lidi stát velkou dávku úsilí a obětavého sebezapření. K tomu, aby se to vůbec mohlo podařit, je ovšem potřeba jedna věc: nepodléhat iracionálnímu strachu a umět rozpoznávat ty, kteří se jeho vyvoláváním přiživují.



Petr Hlaváček

