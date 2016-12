D jako debil. Jak donutit majitele pozemků k prodeji?

Podle dobře informovaného zdroje je ale realita trochu jiná.

Tunel pro prázdné vagony nikdo stavět nechce, jde jen o to, donutit majitele pozemků na trase, kteří spekulují o jejich co největším zhodnocení a zdržují výkup, k větší vstřícnosti hrozbou, že v jejich lokalitě taky nemusí být stanice metra ještě dlouhé roky, což by hodnotu jejich parcel podstatně snížilo. Nátlak používaný v privátním sektoru však komunální politici komunikačně nezvládají.

Nemluvě o tom, že jim patrně vůbec nedochází, o kolik důležitější pro pražskou dopravu je následná část linky – z Pankráce na náměstí Republiky.

Nuselský most už dost dlouho potřebuje údržbu a jeho uzavření pro veškerou dopravu bez existence objízdné trasy metra by znamenalo pro Prahu dopravní apokalypsu.

