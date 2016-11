Magistrát hraje o Divadlo Komedie, vyjednává s finanční správou

Magistrát letos v květnu po čtyřech letech vypověděl smlouvu nájemci divadla, společnosti Company, a nechal na prostory zpracovat revizní posudky, které ukázaly několik fatálních nedostatků. „Ze zdí trčí vytrhané dráty, nefunguje klimatizace,“ vyjmenoval například radní Wolf. Za část sice podle něj může předchozí nájemce, město po něm ale nic požadovat nebude. Magistrát se na základě revizních posudků rozhodl pro kompletní rekonstrukci, překvapivě ale narazil. Finanční správa nechce opravy povolit.

Praha tak navrhla, že prostory odkoupí, ale ani s tím finanční správa nesouhlasí. „Při znalosti umístění prostor a budovy v komplexu a technické provázanosti zařízení je zcela zřejmé, že prodej části objektu nepřipadá v úvahu - dělení by budovu totálně znehodnotilo,“ sdělila serveru Euro.cz vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru Generálního finančního ředitelství Linda Paterová. Finanční správa podle ní momentálně s magistrátem vyjednává o dílčích opravách, které by umožnily prostor pronajmout dalšímu nájemci. „Účelem oprav v nezbytném rozsahu je zájem obou zúčastněných stran na provozu divadelní scény i bez navrhovaných rozsáhlých rekonstrukcí,“ zmínila Paterová. Dodala, že odborné posouzení stavu prostor ukázalo, že došlo k dlouhodobému zanedbání běžné údržby.

Podle Paterové mají obě strany zájem na zhojení stavu a o dalším postupu chce finanční správa s magistrátem jednat. „Rozsah oprav a případná změna smluvního nájemního vztahu v rozsahu financování bude stanovena až na základě výsledků tohoto jednání,“ uvedla. I přes to, že se v prostorách divadla v současnosti nehraje a město nevybírá žádné nájemné, platí Praha finanční správě roční nájemné ve výši 883 538 korun, k tomu posílá ještě 378 615 korun za služby. Nikdo zatím smlouvu nevypověděl. Město jen požádalo o započtení nákladů rekonstrukce oproti nájmu.

Město chce rekonstrukci podle radního Wolfa připravit na míru případnému zájemci, který se o prostor divadla bude ucházet. Minimální cena za opravy se pohybuje podle radního okolo částky 10 milionů korun. „Jiné požadavky má činohra, jiné třeba nový cirkus. Neradi bychom pak prostory rekonstruovali znova,“ uvedl Wolf. Zásadní je podle něj i to, aby město vybralo kvalitní soubor, který bude mít šanci také získat na provoz dotaci. O to by se měla postarat výběrová komise, ve které zasedá například herec Ondřej Vetchý nebo třeba režisér Jan Hřebejk.

