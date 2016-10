Finanční trhy i po druhé debatě favorizují Clintonovou

Nedělní debata byla na rozdíl od té první poměrně ostrá a plná osobních útoků. Politickým tématům bylo podle investorů věnováno jen málo času na to, aby to dokázalo nějak zamíchat kartami. „Nemyslím si, že by druhá debata nějak pohnula s očekáváním lidí v investiční komunitě, kteří na prezidentský post nadále favorizují Clintonovou,“ uvedl Rick Meckler z investiční firmy LibertyView Capital Management pro agenturu Reuters. Pokud něco, mohla podle něj nanejvýš zesílit převaha demokratické kandidátky po tom, co v pátek vyšlo na světlo světa video z roku 2005, na němž Trump mluví o osahávání a svádění žen krátce po své svatbě se současnou manželkou Melanií.

Na nadávky bohatá, na informace strohá debata

Podobný dojem z nedělní debaty má i tržní stratég brokerské společnosti TD Ameritrade JJ Kinaham. „Nedělní večer nenabídl z pohledu šancí prezidentských kandidátů nic nového. Bylo dost těžké nalézt cokoliv informativního, po větší část připomínala debata spíše festival nadávek a vzájemného napadání,“ nebere si servítky Kinahan.

Podle rychlého průzkumu agentury Reuters tak mezi investičními stratégy a poradci přetrvává přesvědčení, že z listopadového klání vzejde vítězně Clintonová. Případný dopad její politiky na trhy vnímají jako příznivější zejména proto, že na rozdíl od Trumpa jsou její záměry dobře známé. „Přestože do voleb stále zbývá dost času, finanční poradci už ve svých projektech pro rok 2017 začínají počítat s vítězstvím Clintonové,“ uvedl Meckler. Takové projekty podle něj zahrnují mimo jiné zesílení vládních intervencí v oblasti zdravotní péče a naopak slábnoucí podporu pro využívání uhlí v energetice.

Peso má ve volbě jasno

I přes vlažnou reakci finančních trhů však k jednomu výraznému pohybu přeci jen došlo. Postaralo se o něj mexické peso, jež je bráno jako jeden z hlavních indikátorů republikánských vyhlídek. V posledních měsících se již několikrát ukázalo, že peso klesá, když jdou Trumpovy preference nahoru, a naopak roste, když má navrch Clintonová. Za tímto vztahem stojí zejména opakovaná kritika republikánského kandidáta směrem k obchodním dohodám Spojených států s jinými zeměmi, obzvláště pak se svým jižním sousedem. Když tedy mexická měna otevřela pondělní obchodování nárůstem o 2 procenta, dala svůj verdikt podobně jako po první debatě jasně najevo. „Příznivci obou kandidátů mají za to, že měny rozvíjejících se trhů porostou v případě úspěchu Clintonové a naopak,“ poukazuje na vzácnou shodu mezi oběma tábory Steven Englader z online obchodovací platformy CitiFX.

Vývoj kurzu mexického pesa k americkému dolaru za poslední dva měsíce

Nedělní debata byla třetí ze série čtyř televizních klání v rámci prezidentských voleb ve Spojených státech. První duel mezi Clintonovou a Trumpem proběhl na newyorské univerzitě Hofstra koncem září. Minulý týden následovala debata kandidátů na viceprezidenta mezi Timem Kainem (Clintonová) a Mikem Pencem (Trump). Sérii televizních klání pak ve středu 19. října uzavře debata Clintonové s Trumpem na nevadské univerzitě v Las Vegas.

Dále čtěte:

Debata „do krve“. Trump by Hillary zavřel

Debatní převahu Clintonové potvrzují i finanční trhy

Reuters: Trump si znovu získává znepřátelené republikány

Viceprezidentská debata: Trumpovy daně či protiraketový štít v Česku