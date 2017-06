Zelení představili program. Chtějí univerzální důchod či volební právo od 16 let

V programu mají například návrh na zavedení univerzálního starobního důchodu minimálně 10 tisíc korun, ke kterému má být připočítávána zásluhová složka, zvýšení minimální mzdy na 15 tisíc korun či kroky k vyrovnání platů mužů a žen. Firmám, které prokážou, že platí oběma pohlavím stejně, navrhují snížení daňového základu. Strana také přichází se slibem posunutí volebního práva na věk od 16 let.

„Logika kampaně je taková, že chceme představit zelenou politiku v kontextu různých věcí, se kterými se lidé setkávají běžně. Takže tam samozřejmě máme část čisté přírody, ale není to jenom v úzkém smyslu ochrany přírody. Chceme představit lidem, že čistá příroda má přímý dopad do jejich životů v tom, že když budeme chránit půdu, nebudeme ji muset tolik hnojit a pak nebudeme muset jíst potraviny, ve kterých jsou chemikálie,“ popsal strategii volební manažer Zelených David Seibert. Čistá příroda tak znamená třeba zdravé potraviny a že lidé dýchají čistší vzduch a lépe se jim žije, dodal.

Zelení budou prosazovat antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí. Slibují zrušení rozhodnutí současné vlády o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách, zvýšení poplatků z těžby na minimálně deset procent a zavedení mýtného pro nákladní auta na všech silnicích.

V programu odmítli budování protipovodňových přehrad, chtějí, aby se v krajině obnovily mokřady, lužní lesy, nivy či malé vodní nádrže. „Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem,“ uvádí strana v programu. V oblasti rozvoje jaderné energetiky chtějí garantovat, že se na něm nebudou podílet veřejné zdroje. Slibují, že připraví komplexní zákonnou ochranu půdy. Počítají také s podporou ekologického zemědělství a zdravých potravin.

Druhým pilířem kampaně bude moderní stát. V něm chce strana podle Seiberta představit vizi toho, co už v současnosti existuje v Německu či Kalifornii, kde čistá energie a čisté technologie, moderní inovace přinášejí státu modernizaci, růst, nová pracovní místa. „To je to, co bychom chtěli, aby lidé vnímali, že zelená politika neznamená jenom tu přírodu, ale určité výzvy, jak modernizovat celou společnost,“ uvedl. Doplnil, že při podpoře podnikání se chtějí Zelení věnovat inovativním projektům, nikoli pouze montoven, proto tiskovou konferenci udělali v akcelerátoru start-upů.

Přečtěte si názorovou výměnu mezi Matějem Stropnickým a Ivanem Bartošem:

Obrovskou příležitost vidí Seibert v kapitole jistot a bezpečí, protože vládní sociální demokraté podle něj sice přišli se spoustou proklamací týkajících se zlepšení života běžných lidí, ale výsledkem jejich politiky bylo, že se spíše ohlíželi na zájmy korporací a velkých firem zastupovaných lobbisty. „My k tomuto chceme nabídnout alternativu, podívat se na to očima, že pokud má být pro lidi v Česku život kvalitní, tak to je i o tom, aby za minimální mzdu mohli důstojně žít, aby tady nebyli důchodci, kteří žijí bez dostatku prostředků, nebo problém řešení exekucí,“ uvedl. Například seniorům chce strana nabídnout takzvané zpětné hypotéky, tedy možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví se záruku dožití v bytě.

Zelení se chtějí zaměřit na důkladný výběr daní z příjmů od všech podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům. „Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci,“ popsal předseda Matěj Stropnický důvody pro zvýšení poplatků za těžbu, zvýšení minimální mzdy či zavedení mýta a zdanění velkých znečišťovatelů. Pak podle něj bude z čeho podpořit rozvoj společnosti.

V kampani budou Zelení hodně používat on-line a internet, od čehož si podle Seiberta slibují prostor pro popis programu a jeho uvedení do kontextu, i klasické prostředky typu reklamy v dopravních prostředcích. Protože bojují proti záplavě billboardů, která znamená vizuální smog, v kampani je využívat strana nebude.

V plánu mají Zelení také kontaktní kampaň. Celkově hodlají do předvolební agitace vložit 12 milionů korun. „Je ale třeba brát v potaz, že z těch 12 milionů je placen štáb a lidi, kteří kampaň tvoří. Takže na mediální komunikaci nám zbývají jednotky milionů. Rozpočet je rovnoměrně rozdělen mezi on-line, kontaktní kampaň, reklamu v tisku a reklamu venkovní,“ uzavřel volební manažer Zelených.

Přečtěte si, s čím jdou do voleb ostatní strany: