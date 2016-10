Zadeh s námitkou na podjatost neuspěl. Líčení pokračuje za měsíc

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho čtrnácti společníkům hrozí až třináct let vězení. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka a celková škoda by měla činit dva a půl miliardy korun. Zadeh vinu popírá a tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

Jak soudce Aleš Novotný v odůvodnění rozhodnutí ohledně podjatosti uvedl, do podání obžaloby obžalovaného neznal a nemá s ním, ani s lidmi kolem něj, nic společného. Uvedl, že většina námitek má vytvořit konstrukci pro zdání, že je proti Zadehovi postupováno protiprávně. Podle Novotného jde o manipulaci s fakty.

Zadeh zpochybnil soudní mechanismy

Zadeh v námitce, kterou četl několik jednacích dní, zpochybnil i přidělování soudců. Uvedl, že v den, kdy soudce dostal přidělený jeho případ, k soudu dorazily dva případy. Oba podle něj dostal soudce Novotný, ač mělo zafungovat takzvané kolečko mezi senáty, v němž se střídají. Jak dnes předseda senátu vysvětlil, u soudu funguje více mechanismů k přidělování případů. Rozlišují se spisy vazební a nevazební, také například rozsah spisu nebo specializace senátu. Je proto možné, že jeden senát dostane i několik spisů, které přijdou po sobě.

Advokáti některých obžalovaných už v minulosti poukazovali na domnělou podjatost Novotného. Senát je ale zamítl. Zadeh také už dříve podal trestní oznámení na soudce Novotného, další chystá. U ministerstva spravedlnosti také podal podnět k zahájení kárného řízení.

Soud dnes jednání odročil na 22. listopadu, všechny termíny jednání naplánované do té doby zrušil. Důvodem je změna obhájce jednoho z obžalovaných. Nový obhájce podle soudce musí dostat prostor pro nastudování materiálů. Vypovídat má Zadeh.

Obžalovaní: policie manipulovala fakty

Vinu v kauze daňových úniků u soudu už dříve popřeli podnikatelé Petr Moštěk a Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. Žalobce Aleš Sosík to odmítl.

Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát okrádali na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno 65 firem.