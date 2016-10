Zadeh označil kauci ve výši 150 milionů za vydírání

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení, podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka a způsobili škodu 2,5 miliardy korun. Zadeh vinu popírá. Až přečte námitky, chce učinit prohlášení a jak uvedl, bude to asi na tři dny. Tvrdí, že kauza má vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

Podle něj je soudce Novotný podjatý, uvedl, že se dopustil diskriminace a soustavně ho označuje za cizince. Zpochybnil přidělení soudce i přísedících soudců. Dnes se podrobněji věnoval své vazbě, ve které strávil 22 měsíců. Podle něj soudce Novotný zavinil v jeho vazebním řízení několikaměsíční průtahy, ty označil za rekordní. „Každé jednotlivé možnosti, které mohl použít pro průtahy, tyto průtahy soudce dělal,“ uvedl Zadeh. Jak doplnil, rozhodovat v této věci by ale soudce měl bez zbytečných průtahů. I to je podle něj důkazem podjatosti.

Aby se podnikatel dostal z vazby, musel složit rekordní kauci 150 milionů korun, což v pátek označil za vydírání. „Tato částka nereflektuje moje aktiva,“ uvedl Zadeh. Jak doplnil, ve složení této částky mu musela pomoci rodina a přátelé. Bezprostředně po jeho propuštění počátkem února po složení této kauce Zadeha zadržela policie kvůli jinému stíhání v Íránu. V policejní cele strávil Zadeh další tři dny.

Vinu v kauze daňových úniků u soudu už dříve popřeli podnikatelé Petr Moštěk i Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. To ale státní zástupce Aleš Sosík odmítl.

Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát šidili na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno na 65 firem.

