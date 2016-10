Zadeh chce změnit soudce, námitky bude číst tři dny

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Zadeh vinu popírá. Tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

Zadeh na začátku týdne uvedl, že k Nejvyššímu státnímu zastupitelství podal trestní oznámení na státního zástupce Jiřího Kadlece „a další osoby, které se podílely na zadržení oznamovatele“. V textu oznámení konkrétně zmiňuje „svého“ soudce Aleše Novotného a žalobce Aleše Sosíka z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Opírá se o text zářijového usnesení Ústavního soudu, který sice odmítl podnikatelovu stížnost proti jeho opětovnému zadržení, zároveň ale konstatoval, že případ má ze Zadehova pohledu „určitý šikanózní rozměr“.

Podle Zadeha se soudce Novotný dopustil diskriminace a mnohonásobně porušil právo na zákonného soudce. Podle něj se Novotný mimo jiné snaží zdůrazňovat Zadehův původ a odlišnost a soustavně ho označuje za cizince. Soudce také podle něj uměle prodlužoval jeho vazbu. „Pokud státní zástupce a Aleš Novotný dostávají výplatu, aby mě šikanovali, tak to je smutný návrat do doby, když někdo zvedl telefon a dal pokyny, koho mají zavřít,“ řekl novinářům Zadeh. Uvedl také, že soudce Aleš Novotný je nebezpečný pro veřejnost.

Zadeha počátkem února zadržela policie bezprostředně poté, co se díky rekordní kauci 150 milionů korun dostal z vazby. Souhlas se zadržením vydal Kadlec z brněnského krajského státního zastupitelství a zdůvodnil ho žádostí o vydání do Íránu v jiné kauze. V policejní cele Zadeh strávil tři dny. Na svobodu se dostal poté, co brněnský krajský soud zamítl Kadlecův návrh na další vazbu. Ve vazbě celkem strávil 22 měsíců, hovoří o ní jako o „protiprávním dvouletém únosu“.

Vinu u soudu už dříve popřeli podnikatelé Petr Moštěk i Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. Žalobce Aleš Sosík to ale odmítl.

Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát šidili na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno přibližně 65 společností. Zadeh tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

