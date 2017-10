Vyškov už nestačí. Armáda plánuje nové výcvikové středisko na Karlovarsku

„Ten prostor má úžasné schopnosti. Je to výcvik pozemních jednotek, dělostřeleckých jednotek, máme tady protiletadlovou střelnici a další prostory pro celou škálu činností, které Armáda České republiky dnes potřebuje cvičit,“ řekl Bečvář. Armáda chce především rozšířit prostory správního střediska v Radošově a postupně navýšit jeho kapacitu tak, aby mohlo sloužit pro stálé působení útvaru praporního typu. Následně by tam na výcvik přijížděli vojáci, kteří absolvovali nábor do různých armádních útvarů.

Vyškov je podle Bečváře v současnosti na hranici kapacitních možností. Na zřízení nového výcvikového střediska plánuje armáda vynaložit stamiliony korun. Vojáků v armádě totiž přibývá - armáda nabírá ročně zhruba 2000 rekrutů a narůstá i počet aktivních záloh. V západních i severních Čechách přitom působí vojáků minimum.

Armáda chce i proto působení v Karlovarském kraji rozšířit. Její letadla by mohla v budoucnu přistávat a doplňovat palivo také na letišti v Karlových Varech. K tomu bude nutné zřídit hlavně odstavné plochy a zázemí tak, aby nenarušovalo civilní provoz letiště. Na letišti by pak mohla například v době velkých akcí typu karlovarského filmového festivalu dočasně zůstávat i letecká záchranná služba, která jinak do Karlovarského kraje léta z Líní v Plzeňském kraji.

Jak doplnil ministr obrany Martin Stropnický (ANO), už v příštím školním roce by mohla v kraji vzniknout při některé civilní škole jedna nebo dvě třídy oborů vojenské střední školy. V případě zájmu mezi uchazeči by mohla být v kraji vybudována i samostatná škola. „V Karlovarském kraji vybudujeme výcvikové centrum pro západní Čechy. Počet vojáků roste a potřebujeme nové kapacity. Na karlovarském letišti, které je jedním z našich záložních, vznikne také pracoviště vzdušných sil. Rádi bychom v kraji rovněž spustili pilotní projekt v oblasti středního vojenského školství,“ napsal k tomu Stropnický na twitteru.

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO) je nárůst počtu vojáků nutný ke zlepšení pocitu bezpečí v Karlovarském kraji. V regionu dříve pobývalo 20 tisíc vojáků, dnes jich tam je pouze 185. Kraj má přitom 240 kilometrů dlouhou hranici s Německem. „V kraji navíc klesá počet obyvatel, mladí lidé se do kraje nevracejí. Pokud by se tady vybudovalo výcvikové středisko a střední vojenská škola, dá se předpokládat, že by tady tito studenti mohli zůstat,“ dodala Vildumetzová. Kraj chce s armádou a s ministrem obrany v nejbližší době o spolupráci podepsat memorandum.

