Armáda jako atraktivní zaměstnavatel. Do roku 2030 chce mít 30 tisíc vojáků

O tom, že armáda má mít postupně až 30 tisíc profesionálních vojáků hovořil již dříve, obdobně se vyjadřuje také náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Ministr dnes řekl, že armáda je atraktivní zaměstnavatel. „Spektrum profesí je obrovské, potřebujeme jak řidiče, tak špičkové chirurgy a piloty,“ uvedl Stropnický. Nábory jsou ale těžké kvůli nízké nezaměstnanosti. Stropnický v této souvislosti uvedl, že jen v průmyslu chybí 120 tisíc lidí, armáda proto dělá i náborové kampaně. „Měli bychom se dostat v době pěti až sedmi let na 30 tisíc lidí. Naše armáda je vůči počtu obyvatel jedna z nejmenších v Evropě, takže nikdo nemůže říci, že máme příliš mnoho vojáků,“ řekl.

K náborům má pomoci i růst rozpočtu, na kterém se Stropnický ve čtvrtek shodl s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO). Oba potvrdili, že výdaje na obranu do roku 2020 stoupnou na 1,4 procenta hrubého domácího produktu. Původní návrh střednědobých výdajů ministerstva financí počítal s pomalejším růstem.

Jasno zatím není v rozpočtu na příští rok. Letos resort hospodaří s 52,5 miliardami korun. K tomu by měla podle Stropnického obrana dostat minimálně pět miliard, ideálně by ale přivítal přírůstek devět miliard. Jaká bude konečná částka, rozhodnou další jednání s ministrem financí. „Jsem optimista a uděláme všechno pro to, aby nárůst nebyl jen o deset procent, ale o víc,“ uvedl dnes Stropnický.

Podle něj peníze půjdou kromě zaměstnanců i na modernizace. „Pořád ještě v řadě případů používáme zastaralé zbraně sovětské provenience, tam je ten dluh značný,“ dodal Stropnický.

