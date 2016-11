Výjimečné rozhodnutí: senátní volby v Mostě jsou neplatné. Dernerová se zúčastní znovu

Volební stížnosti k NSS, které zpochybňovaly platnost zvolení Dernerové, podali Jeníčková, její spojenec Luboš Pitín a další tři lidé, mezi nimi bývalý senátor ČSSD Vlastimil Balín. NSS nejprve rozhodl, že bude za rozhádané hnutí jednat právě s Jeníčkovou. Její stížnost na volby totiž chtěl vzít zpět poslanec Bronislav Schwarz vystupující jako nový předseda Severočechů. Soud ale zpětvzetí neakceptoval.

Schwarz podle NSS neprokázal, že je oprávněn za hnutí jednat, platnosti valné hromady, která jej zvolila, panují pochybnosti. Severočeši jsou rozpolcení už několik let. Jeníčková těsně před senátními volbami sama sebe jmenovala volební zmocněnkyní a chtěla Dernerovou z voleb odvolat. Mostecký magistrát ale k žádosti nepřihlédl. Podle dnešního vyjádření zástupkyně tajemníka Jany Čejkové měl magistrát pochybnost o tom, zda jde skutečně o vůli hnutí.

Podle volebního senátu NSS ale úřad má vzít odvolání kandidáta zmocněncem pouze na vědomí. Nezákonný postup úřadu nelze omluvit či překlenout tím, že Dernerová nakonec volby vyhrála. „Argumentovat svrchovanou vůli voličů by bylo nebezpečným precedentem,“ konstatoval soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Prakticky by to znamenalo, že to bude magistrát, který rozhodne, kdo se smí, anebo nesmí voleb zúčastnit.

Jeníčkové se před volbami podařilo stáhnout kandidátku Severočechů do krajských voleb, kde jí vyhověl krajský úřad. Odvolaní kandidáti nenašli zastání ani u krajského soudu, který argumentoval podobně jako dnes NSS.

Podle výpovědi Schwarze chtěla Jeníčková odvolat Dernerovou z voleb kvůli osobní mstě. „Paní Dernerová měla jediná odvahu označit paní Jeníčkovou za symbol korupce na Mostecku,“ řekl Schwarz. Připomněl to, že někdejší náměstkyně primátora Mostu Jeníčková v pondělí dostala nepravomocně podmínku za maření přípravy a průběhu komunálních voleb v roce 2014.

Dnešní rozhodnutí je výjimečné, NSS jinak přistupuje k přezkoumávání senátních voleb zdrženlivě. Pouze v roce 2004 NSS zrušil výsledek hlasování v Praze 11 kvůli porušení pravidel volební kampaně. Ústavní soud ale rozsudek anuloval, senátorem tak zůstal Jan Nádvorník z ODS.

Dernerová v Mostě postoupila do druhého kola spolu s kandidátem ČSSD Jiřím Šlégrem, v druhém kole získala 70,8 procenta hlasů. Prvního kola se účastnili také Jiří Biolek (za STAN), Josef Nétek (KSČM), Libuše Hrdinová (ODS), Oto Zaremba (DSSS) a Jiří Maria Sieber (Řád národa).

Pokud volby na Mostecku zůstanou neplatné, prezident Miloš Zeman bude muset podle volebního zákona vyhlásit v obvodu opakované volby tak, aby se konaly nejpozději do 90 dnů poté, co soud shledal návrh na neplatnost říjnových voleb opodstatněným.

Dernerová je rozhodnuta obhajovat senátorský mandát. Zda to bude znovu pod hlavičkou hnutí Severočeši.cz, ještě neví. „Samozřejmě, že o tom člověk uvažuje. Už jsme měla nabídky z jiných stran. Lidé mi už nabízeli i to, že začnou sbírat podpisy, že to pro mě udělají. Zvážím to,“ řekla Dernerová.

