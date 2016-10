Vítězem senátních voleb jsou lidovci. Pro ČSSD a ANO znamenaly prohru

Letošní hlasování provázela rekordně nízká účast - hlasovat přišlo jen 15,4 procenta voličů, což podle politologů nahrálo právě lidovcům.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka na debakl strany reagoval výzvou, že ČSSD teď musí diskutovat o tom, jak zlepšit svou práci a jak ji lépe prezentovat. Zlepšit chce i zapojení ministrů. Mládkovo další působení v kabinetu za téma nepovažuje. „Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám,“ uvedl Sobotka k Mládkovi.

ČSSD stále nejsilnější

I přes špatný výsledek ČSSD je dosavadní předseda horní parlamentní komory Milan Štěch připraven se o funkci znovu ucházet, pokud ho k tomu klub vyzve. Frakce ČSSD totiž zůstává i po letošním neúspěchu nadále nejsilnější.

Druhý nejsilnější klub vytvoří lidovci a nezávislí. Za vítězstvím KDU-ČSL je podle předsedy strany Pavla Bělobrádka především úspěch samotných kandidátů, i když posílení KDU-ČSL za poslední roky je evidentní. „Značka KDU-ČSL má určitou hodnotu, ať už ideovou, či věcnou,“ řekl Bělobrádek novinářům. Dobrou strategií podle něj bylo spojit se s dalšími politickými subjekty. Upozornil na to, že nešlo o spiknutí proti předsedovi ANO Andreji Babišovi nebo tomuto hnutí, o výsledku rozhodli voliči.

Výsledky druhého kola senátních voleb

Foto: ČTK

Babiš na zisk tří mandátů reagoval slovy, že ANO se musí ještě hodně učit a hledat vhodnější osobnosti pro volby do Senátu. Osobně prý čekal zisk pěti křesel, výsledek nepovažuje za úspěch. „Boj o Senát je fakt těžký, musíme se ještě hodně učit a hledat osobnosti, které lidi znají tam, kde žijí,“ uvedl Babiš. ANO přitom vyhrálo první kolo voleb a v senátním finále mělo 14 zástupců. Jeho senátoři budou podle dnešních vyjádření usilovat o funkci místopředsedy.

Ve vedení Senátu chce mít svého zástupce i hnutí Starostů a nezávislých (STAN). Senátoři za něj zvolení vytvoří spolu s partnerskými senátory klub s dvojciferným počtem členů.

Volby podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy potvrdily, že ODS zůstává hlavní pravicovou silou v zemi. Lídr TOP 09 Miroslav Kalousek si myslí, že nízká volební účast do jisté míry ohrožuje demokracii. Zároveň ale podle něj nahrála KDU-ČSL, která má věrnou členskou základnu. Úkolem všech stran bude podle něj přesvědčit veřejnost, že nechodí hlasovat o politicích, ale sami o sobě.

Z letošních senátních voleb čtěte více:

Válková v senátních volbách neuspěla. Na Praze 11 ji porazil Kos

Se Škromachem půjde i Mládek. K dobru by mohl dát i funkci ministra

Letošní volby přinesly několik sledovaných duelů. Na Hodonínsku neuspěl dlouholetý politik ČSSD Zdeněk Škromach, porazila ho starostka Ratíškovic Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Škromach tvrdí, že nyní začíná od nuly a současnou situaci, kdy je bez politické funkce, vnímá jako výzvu. Mládka na Táborsku porazil učitel Jaroslav Větrovský (za ANO). V boji o senátorský post na Karlovarsku neuspěl osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (za ANO), více hlasů získal současný senátor a dlouholetý starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Úspěšný nebyl ani bývalý hokejista Jiří Šlégr za ČSSD, exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) nebo filozof Václav Bělohradský (za ČSSD a SZ).

Přehled sedmadvaceti nově zvolených senátorů (Foto: ČTK)

Prosadili se naopak místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za Nestraníky) z klubu KDU-ČSL, místopředseda ODS Miloš Vystrčil nebo šéf lidoveckých senátorů Petr Šilar. Největším počtem hlasů byl letos senátorem zvolen starosta Chrastavy Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj (16.579 hlasů), nejmíň hlasů stačilo novému ostravskému senátorovi Zdeňku Nytrovi (6058), který kandidoval s podporou ODS a TOP 09.

Nejvíce žen v historii

V Senátu po dnešku zasedne nejvíc žen v historii - 16. Dosud jich bylo o jednu méně, dnes se prosadilo šest žen. Letos neuspěl žádný poslanec, i když ve finále figurovali čtyři, a to výhradně z vládních stran.

Podle politologa Josefa Mlejnka by se měli poslanci a senátoři nad rekordně nízkou účastí zamyslet a případně upravit volební systém nebo pravomoci Senátu. Politolog Jan Kubáček navrhuje zvážit, zda ze Senátu neudělat regionální komoru: „Když už totiž lidé k volbám jdou, preferují regionální osobnosti. Dnešním vítězem voleb je profese starosty,“ uvedl. Politologové se shodli, že nízká volební účast vždy vyhovuje lidovcům. Podle Mlejnka se díky disciplinované voličské základně dnes lidovci projevili silnější, než ve skutečnosti jsou.

Prezident Miloš Zeman hodlá výsledky senátních voleb komentovat podle dnešního vyjádření Hradu až po víkendu.

Pravděpodobné rozložení budoucích sil v senátu na základě letošních voleb (Foto: ČTK)

