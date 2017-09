Trumpův syn prý od Rusů chtěl kompromitující zprávy o Clintonové

Syn prezidenta Spojených států Donald Trump mladší dnes před soudním výborem amerického Senátu přiznal, že se loni sešel s ruskou právničkou, protože mohla disponovat kompromitujícími informacemi o Hillary Clintonové, soupeřce jeho otce v kampani před prezidentskými volbami. Trump junior dnes ale prohlásil, že schůzka nic nepřinesla, a zároveň zdůraznil, že se nikdy tajně nedohadoval s Rusy na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Uvedl to deník The New York Times.