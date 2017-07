Trump versus Amerika

Uplynulý týden byl svědkem pozoruhodné události. Administrativa Donalda Trumpa se začala mstít Američanům, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s jejím záměrem sbírat a zveřejňovat soukromé údaje veškerých registrovaných voličů. Učinila tak originálním způsobem: zveřejnila jejich soukromé údaje.

Celá kauza má počátku prezidentský dekret z 11. května tohoto roku, jímž Donald Trump nechal zřídit Prezidentskou poradní komisi pro poctivost voleb. Proč se Trump k takovému kroku odhodlal, není jasné; mezi všemi problémy, které Američany trápí, figuruje obava z manipulaci volebních výsledků velmi nízko, pokud vůbec. Existují tři rozumná vysvětlení, všechna v hypotetické rovině. Zaprvé, je možné, že Trump chce ex post změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž více Američanů hlasovalo pro jeho protikandidátku Hillary Clintonovou (ačkoli na volitelské hlasy zvítězil s převahou on sám) tím, že odhalí rozsáhlý volební podvod. Bylo by to bezprecedentní, ale na to už jsme u Trumpa zvyklí.

Druhé možné vysvětlení je temnější: Trump chce získat kontrolu nad osobními údaji voličů, jíž chce později využít, ať už za tři roky při další prezidentské volbě, nebo v komerčním smyslu, nebo ještě jinak. A konečně podle třetí verze se Trump odhalením volebního podvodu (o němž zatím nikdo nepředpokládá, že by skutečně existoval) bude snažit odvrátit pozornost od vlastních průšvihů.

Jedním z nich je samotná činnost řečené komise, již vede viceprezident Mike Pence. Osmadvacátého června zaslala guvernérům všech států Unie žádost o poskytnutí veškerých údajů, které o svých voličích mají. Mezi nimi jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa fyzická i elektronická a poslední čtyři číslice z čísla sociálního pojištění. Zejména poslední údaj je citlivý - kromě toho, že je klíčem k vašemu zabezpečení, bez něho například neseženete práci.

Vtip je v tom, že většina států tyhle informace (především zmíněné číslo Social Security) předávat federální vládě podle vlastních zákonů nesmí. Došlo tak k situaci mimořádně absurdní i na poměry Trumpovy administrativy. Za komisi vznesl požadavek administrativám guvernérů jednotlivých států její místopředseda, jistý Kris Kobach. Čtrnáct států požadavek komise odmítlo en bloc a plných čtyřiačtyřicet jej splnilo jen částečně. V posledně jmenované skupině je i stát Kansas. Pod vysvětlením takového odmítnutí, jež kansaská administrativa z hlavního města Topeky do Washingtonu odeslala, je podepsaný tamní státní tajemník - Kris Kobach.

Když se lidé dovtípili, co že vlastně Trumpova komise chce, začali protestovat. Na emailovou adresu, kterou komise zveřejnila, začaly chodit tisíce nesouhlasných zpráv. Většinou se nesly v duchu „nechte moje údaje na pokoji“; zhusta byla taková výzva formulována jazykem, jenž nesnese opakování ani po 22. hodině večerní.

Ke slovu přišla i oblíbená americká kratochvíle - záliba v soudních přích. Soudy po celých USA zaznamenaly desítky žalob podaných s cílem komisi v jejím konání zastavit. Nejprominentnějšími žalobci jsou Středisko pro ochranu soukromí elektronických informací (EPIC) a Svaz na ochranu amerických občanských svobod (ACLU). Podle nich komise svou žádostí porušila hned několik zákonů. Je mezi nimi zákon, jenž stanoví pravidla pro sběr citlivých soukromých informací (E-Government Act, 2002), i zákon o poradních výborech, jenž stanoví pravidla pro vznik fungování podobných orgánů. Penceova komise například zasedala neveřejně, což pravidla výslovně zakazují. Je navíc složená pouze z lidí, kteří považují volební podvody v USA za vážný problém, ačkoli takový názor se mezi veřejností nevyskytuje prakticky vůbec (a řečený zákon nařizuje sestavit z komisi z lidí s názory, jež věrně reprezentují názory Američanů).

Tváří v tvář nečekaně silnému odporu proti činnosti komise se v první polovině července odehrálo několik pozoruhodných věcí. Pátého června zveřejnila komise ve Federálním registru oznámení, že „vítá komentáře a návrhy“ ze stran veřejnosti. To měla udělat už dávno, ale což. Zmiňuje tam, že kdo takový komentář či návrh poskytne, musí počítat s tím, že text takového komentáře bude zveřejněn včetně autorova celého jména a emailové adresy.

V pondělí 10. července pak komise oznámila, že se sběrem dat prozatím končí a vyčká rozhodnutí soudu, jenž přezkoumává žalobu EPIC (jež žádá o zastavení celé akce). Leckdo to z odpůrců komise to považoval za výhru.

Předčasně. Ve čtvrtek 13. července totiž komise zveřejnila veškerou korespondenci, kterou na téma své práce obdržela od 29. června - včetně jmen a adres autorů. Jinými slovy, zveřejnila citlivé údaje lidí, kteří ji specificky oslovili kvůli tomu, že se obávali zveřejnění svých citlivých údajů. A to dokonce i těch, kteří svůj komentář odeslali před 5. červnem, kdy komise zveřejnila alespoň jakés takés varování, že komentáře i se jmény a adresami autorů může zveřejnit.

Řeknete si možná, že je to prkotina - ale i na Trumpa to je silná káva. Komise, podle všeho absurdně zbytečná, ukázala Američanům vztyčený prostředník své moci. To samo o sobě výjimečné není; ale pozoruhodné je, že komise k tomu přistoupila, aniž by z toho mohla ona sama, prezidentská administrativa nebo Trump osobně mít jakýkoli užitek. Není vyloučeno, že se takhle Trumpovi lidé svým odpůrcům mstí; ale je také docela dobře možné, že za to může náhoda, nedopatření, šlendrián.

To je charakteristika vládnutí, kterou nejsme zvyklí sledovat ani v zemích třetího světa. I když takový Nicolás Maduro pošle svoje pohůnky, aby likvidovali venezuelskou opozici, je tam zjevný účel; má to svoji logiku, jakkoli zvrácenou. I Idi Amin, Pol Pot nebo Fidel Castro jednali podle nějaké takové vnitřní logiky, byť by byla krátkozraká, nelidská či jinak nepřijatelná. Trump a jeho parta působí naproti tomu dojmem, že žádnou logikou vázáni nejsou.

