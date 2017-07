Bezvýznamná schůzka. Mladý Trump zamlčel otci setkání s ruskou právničkou

Trump mladší prý mluvil i s dalšími Rusy, avšak zcela bez nekalých úmyslů. Trumpova syna se kvůli schůzce chystá vyslechnout senátní výbor pro tajné služby, který ruskou roli v prezidentských volbách objasňuje. „Bylo to tak bezvýznamné, že nebylo co říci,“ popsal v rozhovoru pramalou důležitost své schůzky s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou, která má podle některých amerických médií blízko ke Kremlu, což však ruská strana odmítá.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který zapojení Moskvy do americké volební kampaně i do zmíněné schůzky Trumpova syna odmítá, dnes vyslovil nad novým skandálem údiv. „S překvapením jsem zjistil, že ruská právnička je kvůli schůzce obviňována a Trumpův syn také. Pro mě je to divočina,“ řekl Lavrov podle Reuters. „Nic o tom nevím. Je ale ohromující, že seriózní lidé dělají z komára velblouda,“ dodal.

Také Kreml uvedl, o schůzce nic neví a že s Veselnickou nespolupracoval, proto není ve vztazích mezi právničkou a Trumpovým štábem nic k vyšetřování. Úřad ruského prezidenta rovněž konstatoval, že Trump je pod bezprecedentním tlakem.

Nejstarší prezidentův syn v úterý zveřejnil elektronickou korespondenci, která ukazuje, že z Moskvy loni přišla nabídka poskytnout potenciálně výbušné informace o Trumpově soupeřce v prezidentských volbách Clintonové. Sám Donald Trump mladší se v jednom z e-mailů svěřil, že se mu takový nápad líbí.

Sama Veselnická poté uvedla, že žádné materiály poškozující demokratickou kandidátku neměla, což potvrdil i prezidentův potomek. Dodal, že se „nejspíš sešel i s dalšími lidmi z Ruska“, ale nikdy se nesnažil koordinovaně ovlivnit volby či poškodit Clintonovou.

Schůzka i zveřejněná elektronická komunikace zcela zastínila další dění na americké politické scéně, neboť zákonodárci obou stran začali řešit, nakolik dokládá ruskou snahu ovlivnit loňské volby v Trumpův prospěch, kterou vyšetřují federální úřady i výbory Kongresu. Zatímco podle některých demokratů jde o nezvratný důkaz, republikáni jsou zdrženlivější. Trumpa mladšího hodlá vyslechnout senátní výbor pro tajné služby.

Sám prezident Trump poslal přes twitter synovi několik povzbuzujících vzkazů. „Je to skvělý člověk, který miluje svou zemi,“ napsal poté, co vyjádřil Donaldu juniorovi obdiv za jeho transparentost se zveřejněním e-mailů. Dnes se prezident na své oblíbené síti syna opět zastal.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!