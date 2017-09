Trumpovi poradci v potížích. Kushner a spol. prý používali soukromý e-mail

Nejméně šest blízkých poradců amerického prezidenta Donalda Trumpa využívalo ke služebním účelům soukromou schránku elektronické pošty. Napsal to v pondělí list The New York Times s odvoláním na nejmenované činitele. Vedle prezidentova zetě Jareda Kushnera, který to potvrdil již v neděli, šlo například o bývalého vrchního stratéga Stephena Bannona či někdejšího personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse.