Čína může skončit jako nacistické Německo, varuje padlý Trumpův muž Bannon

Podle Bannona je Peking z dlouhodobého hlediska největší hrozbou pro Spojené státy. Současnou administrativu USA vybízí, aby zasáhla, nebo se Čína může vydat po cestě jako kdysi hitlerovské Německo. „Za sto let si budeme pamatovat, co jsme udělali, když Čína mířila ke světové dominanci,“ uvedl Bannon pro New York Times. „Čína je na hraně, může jít jednou nebo druhou cestou. Její mladší generace je velice patriotická, skoro až ultranacionalistická,“ dodal.

„Čínský model je posledních pětadvacet let založen na investicích a vývozu. Kdo to financoval? Americká pracující a střední třída. Nemůžete pochopit brexit ani události z loňského roku, pokud nepochopíte, že Čína vyvezla svou deflaci a nadměrné kapacity,“ řekl Bannon, podle kterého je otevřený konflikt mezi oběma velmocemi nevyhnutelný.

Současný prezident je podle Bannona pro střet s Čínou tím pravým mužem. „Donald Trump už třicet let říká, že Čína je naším největším problémem na světové scéně,“ řekl v rozhovoru pro televizní stanici CBS Bannon, který se po svém vyhazovu vrátil do krajně pravicového zpravodajského webu Breitbart News.

Bannon uvažuje, že se ve světě médií prosadí ještě mnohem více. Podle zpravodajského serveru Axios totiž přemýšlí nad založením televizní stanice, která by měla konkurovat „příliš umírněné“ Fox News.

I ve svém případném novém projektu by Bannon hájil bývalého šéfa, který prý musí čelit nepřátelským útokům z vlastní strany, tedy od republikánů. Někteří z členů vedení strany, v čele s Mitchem McConnellem a Paulem Ryanem, se podle něj dokonce snaží anulovat výsledky loňských prezidentských voleb a Trumpův program ani v nejmenším nepodporují. Bannon jim kvůli tomu vyhlásil mediální válku.

Bannon skončil ve funkci hlavního stratéga Bílého domu v polovině srpna. O jeho odvolání se spekulovalo několik měsíců. Jeden z nejbližších Trumpových spolupracovníků prý dostal šanci odstoupit dobrovolně s podmínkami, které si určí.

Odvolání šéfa FBI? Největší chyba Steve Bannon svého bývalého šéfa Donalda Trumpa navzdory svému odvolání stále hájí, jeden politický krok mu ale vyčítá. „Propuštění šéfa FBI Jamese Comeyho bylo největší chybou v moderní politické historii,“ tvrdí.



Comey byl ze své funkce odvolán v květnu. Oficiálním důvodem bylo nezvládnutí vyšetřování e-mailové kauzy Hillary Clintonové, spekulovalo se však o tom, že Trump chce zmařit vyšetřování jeho údajných styků s Ruskem.



O Comeyho odvolání se údajně zasazoval i Trumpův zeť a poradce Jared Kushner, který spatřoval výhodu v tom, že by proti tomuto kroku neprotestovali demokraté, právě kvůli Comeyho aktivní roli v kauze Clintonová. Bannon měl být proti, Trumpa ale nepřesvědčil.

