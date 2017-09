Severokorejské banky na novém americkém sankčním seznamu

„Osoby, na než byly sankce uvaleny, jsou severokorejští občané působící v Číně, Rusku, Libyi a Spojených arabských emirátech,“ uvedlo na svém webu americké ministerstvo financí. To dodalo, že zmínění Severokorejci jsou představitelé severokorejských bank. Pokud tito lidé mají ve Spojených státech jakýkoli majetek, bude jim zablokován.

Americký ministr financí Steven Mnuchin sdělil, že uvalení nových protiopatření je pokračováním strategie Spojených států zcela izolovat Severní Koreu s cílem přinutit ji k mírovému vyřešení krize na Korejském poloostrově a k tomu, aby se vzdala jaderných zbraní.

Prezident Spojených států Donald Trump dnes opět podle Reuters prohlásil, že USA jsou připraveny spor se Severní Koreou vyřešit vojensky, ačkoli to zatím není hlavní volba. „Uvidíme, co bude,“ řekl Trump s tím, že pro Pchjongjang by byl ozbrojený konflikt zničující.

Severní Korea ve svých médiích zveřejnila propagandistické video nastiňující zkázu amerických vojsk

Mezi Washingtonem a Pchjongjangem tak pokračuje ostrá výměna názorů. Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho v pondělí řekl, že Spojené státy prakticky vyhlásily KLDR válku, proto si Severní Korea vyhrazuje právo sestřelit americké bombardéry i mimo svůj vzdušný prostor. Bílý dům následně poznámku o vyhlášení války označil za absurdní.

Čína s Ruskem, které patří ke spojencům Severní Koreje, vyzývají ke klidu a k diplomatickému řešení sporu s tím, že případný konflikt by neměl vítěze.

