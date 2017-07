Pozor na bioterorismus. Pentagon dává miliony dolarů na výzkum genových mutací

Americké vládě radí skupina nezávislých vědců sdružených do skupiny JASON v otázkách americké národní bezpečnosti. Témata doporučení sahají od kybernetické bezpečnosti po obnovení a modernizaci jaderného arzenálu Spojených států. Setkání utajované skupiny během letošního června řešilo problematiku a rizika nové hrozby. Tím je genové inženýrství a genetické modifikace. Tyto technologie by mohly posloužit teroristům k novým typům útoků, jež by mohly ohrozit celé lidstvo, upozornil časopis Nature.

Na genových mutacích začali vědci pracovat, aby přinesly lidstvu užitek. Například vymýtit malárii v Africe tím, že komáři, jež nemoc přenášejí, budou po genové úpravě neplodní.

Potenciálním rizikem genových modifikací je i možnost, že povedou k vyhynutí některých živočišných druhů a mohou změnit celé ekosystémy s dalekosáhlými důsledky pro celou Zemi.

Rizika pro lidstvo. Jaké jsou scénáře:

Proto 19. července americká Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA) oznámila, že bude financovat částkou 65 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) vědecké projekty, jež se genovým inženýrstvím zaobírají. Podobně podle časopisu Nature americké zpravodajské služby podpořily výzkum detekce organismů, jež jsou geneticky modifikovány.

„Každá mocná technologie je předmětem národní bezpečnosti,“ řekl k tomu Kevin Esvelt, evoluční inženýr na prestižním Massachusetts Institute of Technology (MIT). Také jeho podpořila DARPA v tom, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému šíření technologie genových mutací.

Esvelt se rovněž zúčastnil jednání skupiny JASON, kde vysvětloval, jak by tato technologie mohla být zneužita bioteroristy. Daleko více je ale znepokojen možností náhodného úniku takto zmutovaných organismů chybou samotných vědců. „(Vědecká) biochyba je to, čeho se nejvíce obávám.“

Bezpečné geny

Americké ministerstvo obrany a armáda podle Renee Wegrzynové, programové manažerky v DARPA, podporuje iniciativu bezpečných genů Save Genes, jež zdůrazňuje kontrolu genetických manipulací.

Změna genetické informace se laboratorně testuje u některých druhů hmyzu. Nejznámější je právě genová manipulace u komářího druhu Anopheles gambiae, přenašeče malárie v subsaharské Africe.

Britský tým z Imperial College London doufá, že by ji mohl v terénu testovat od roku 2024. Wegrzynová sice oceňuje úspěchy vědců na tomto poli, současně ale varuje před možným zneužitím v oblasti biologické bezpečnosti.

Zasedání skupiny JASON se zúčastnil i německý populační genetik Philipp Messer, který vyučuje na newyorské Cornellově univerzitě. Jakožto německý občan byl na zasedání eskortován. Prozradil jen, že se obecně debatovalo o genetických modifikacích například u octomilek, které se při výzkumu genů využívají.

Gerald Joyce, biochemik z kalifornského Salk Institute, který je členem JASON, odmítl zasedání skupiny komentovat, což by mohlo znamenat, že podrobný zápis jednání skupiny bude podléhat utajení.

DARPA celkem podpořila sedm týmů na čtyři roky. Vědci se mají zaměřit na to, jak se genetické modifikace u daných druhů šíří a také jak se vytrácejí, což je problematika, na kterou se nyní vědci zaměřují. Zajímá je také to, jak rozšíření genových mutací zabránit. Jednou z variant je zablokování manipulace s genomem daného organismu.

Dále čtěte: