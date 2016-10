Ťok otočil, miliardy na silnice najde

„Finance na mimořádnou podporu krajům budeme hledat na začátku roku a návrh vládě předložíme do 15. února,“ řekl ministr dopravy Ťok. Únorové datum zvolil proto, že by v té době mělo být jasné, jak si stojí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zřejmá bude i suma, kterou ministerstvo krajům pošle. Ťok také naznačil, že ministerstvo bude s penězi na opravu malých silnic počítat i v budoucnu.

Ve skrytu šlo o spor ANO a ČSSD. Silnice druhých a třetích tříd jsou ve správě krajů a ty je mají také opravovat. Protože v posledních dvou letech nestíhalo ministerstvo utratit peníze, přispělo krajům nad rámec 7,4 miliardy korun. Když potom v jednom z rozhovorů ministr dopravy řekl, že s mimořádnými penězi na následující rok už nepočítá, ozvala se z krajů hlasitá odezva, samozřejmě motivovaná předvolebním bojem. Asociace krajů jej rovnou vyzvala k rezignaci, o něco mírněji Ťoka zkritizoval i premiér Bohuslav Sobotka.

Ťoka v jeho vyjádření předběhl místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, když v nedělním televizním diskusním pořadu uvedl, že se koalice dohodne na takovém hospodaření, aby na silnice peníze zbyly. Tlak na dorovnání rozpočtů na Ťoka podle informací Eura dolehl právě z hnutí, které ho nominovalo na ministerský post.

Doprava jako celek by měla na základě jednání vlády dostat v příštím roce 82 miliard korun, což se historicky řadí k nejvyšším rozpočtům. Zhruba třicet miliard z celku by mělo jít formou dotací z EU. Největší část peněz půjde příští rok na rozvoj a opravy silniční sítě. Celkem 45,75 miliardy korun by mělo z rozpočtu fondu získat Ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti dálniční síť a síť silnic první třídy. O něco méně, 32,35 miliardy korun, má směřovat na železnici Správě železniční dopravní cesty. Zhruba 880 milionů má jít do Ředitelství vodních cest.

