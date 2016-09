V roce 2017 se začne stavět 140 kilometrů dálnic

Mezi největší stavby zahajované příští rok ministerstvo uvedlo novostavbu deseti kilometrů dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, obchvaty Lubence a Řevničova na dálnici D6, nebo dvojici úseků D11 z Hradce Králové do Smiřic a dále do Jaroměře. Kromě novostaveb seznam do celkové délky dálnic započítává i rekonstruované úseky dálnice D1.

Výrazně více dálnic

Naopak dokončené úseky by příští rok měly být čtyři, dálniční síť se tak rozroste o 15,6 kilometru nových dálnic, tedy méně než letos. Během srpna je plánováno dokončení chybějícího úseku D11 do Hradce Králové, o měsíc později mají být do provozu uvedeny úseky dálnic D4 Skalka - Háje u Příbrami a pokračování jihočeské D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem. V říjnu pak resort předpokládá dokončení části obchvatu Českých Budějovic mezi Borkem a Úsilným. Letos přitom ministerstvo počítá se zprovozněním jediného úseku D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, který je ale delší než 16 kilometrů .

Kromě novostaveb uvádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v seznamu zprovozněných úseků také rekonstruované úseky dálnice D1. Během příštího roku by podle plánu měly být zprovozněny tři úseky, konkrétně jde o stavby mezi Psáři a Souticemi, Meřínem a Velkým Meziříčím a mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži.

Česká dálniční síť měří 1228 kilometrů. Délka dálnic se ve srovnání s loňskem administrativně rozrostla o 450 kilometrů, protože ke konci loňského roku ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu těchto komunikací začlenilo mezi dálnice. Fakticky ale v roce 2015 podobně jako rok předtím nepřibyl ani kilometr zprovozněné dálnice.

Seznam dálničních staveb zahajovaných v roce 2017 (v km) D1 0136 Říkovice-Přerov 10,1 D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice 8,6 D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov 7,2 D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec 10 D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka 6,3 D1 SSÚD Přerov D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 7,2 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 12,6 D6 Lubenec obchvat 8,2 D6 Nové Strašecí - Řevničov 5,6 D6 Řevničov, obchvat 4,2 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 15,2 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 7,4 D35 Časy - Ostrov 13 D35 Opatovice nad Labem - Časy 12,8 D48 Frýdek Místek - obchvat 8,6 D55 5505 Otrokovice obchvat JV 3,1 D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 2,3

Zdroj: Ministerstvo dopravy

