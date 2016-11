Le Penová je nadšena z Trumpova vítězství. Cítí šanci stát se prezidentkou

„Vítězství Donalda Trumpa je jednoznačně dalším krokem k novému světu, který nahradí starý řád. Toto vítězství je srovnatelné s francouzským odmítnutím evropské ústavy a britským rozhodnutím opustit Evropskou unii… Všechna tato hlasování jsou jakýmisi referendy proti divoké globalizaci, která byla na národy uvalena a která dnes ukazuje své limity,“ prohlásila Le Penová.

„Trump učinil možným to, co bylo vydáváno za absolutně nemožné. Je to hlavně vítězství lidu proti elitám. Přeji si, aby i ve Francii voliči převrátili stůl, u kterého (si) elity rozdělují to, co by měli dostat lidé,“ dodala.

„Skutečnou otázkou (francouzských) prezidentských voleb bude velká civilizační volba - jestli chceme být anglosaskou multikulturní společností, kde postupuje islámský fundamentalismus, nebo nezávislým národem schopným samostatně rozhodovat o svém osudu či jestli přijmeme, že budeme evropským regionem spravovaným bruselskými technokraty,“ řekla Le Penová.

Velkou šanci na zvolení příštím francouzským prezidentem má podle odborníků vítěz primárek tradiční pravice, kterým bude zřejmě bývalý premiér Alain Juppé. Ten se v druhém kole volby hlavy státu utká právě nejspíš s Le Penovou. Analytici zmiňovaní BBC předpokládají, že v závěrečném hlasování se politické strany opět sjednotí za protikandidátem Le Penové.

Šéfka Národní fronty podle BBC označila současnou Evropskou unii za „represivní model“. Ruska se podle ní není třeba obávat, vládu prezidenta Vladimíra Putina ocenila jako „odůvodněný protekcionismus“.

