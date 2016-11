Protesty nekončí. Desetitisíce Američanů se s Trumpem nemohou smířit

Výjimkou byl znovu oregonský Portland, kde už v předchozích třech dnech byly desítky lidí zatčeny. V noci na dnešek navzdory výzvám radnice ke klidu demonstranti házeli na těžkooděnce kameny a lahve a zablokovali několik silnic a železničních tratí. Policisté 19 lidí zadrželi.

Při demonstraci v noci na sobotu byl v Portlandu jeden z mužů účastnících se protestního pochodu po konfrontaci s další osobou postřelen. Motiv zatím není známý, zadrženi byli čtyři lidé, údajně členové gangu. V noci na sobotu také policie v Portlandu po útocích ze strany protestujících použila proti demonstrantům slzný plyn.

Zatýkalo se v noci na dnešek i v Indianapolisu, kde demonstranti házeli na strážce pořádku kamení a dva policisty zranili. Do vazby bylo převezeno sedm lidí, kteří se chovali útočně a skandovali „Zabte policisty!“

V New Yorku se podle agentury AFP nejméně 10 tisíc nespokojenců shromáždilo na náměstí Union Square. Poté se dav s výkřiky „Není to můj prezident“ vydal po Páté avenue k prezidentově mrakodrapu Trump Tower, kde byl zastaven policejními barikádami. Zvolený republikánský kandidát seděl v tu dobu uvnitř a pracoval se svými poradci na přípravě nástupu do Bílého domu. „Jsme zděšeni, že si země zvolila tak neuvěřitelně nekvalifikovaného člověka, rasistu, který nenávidí ženy,“ prohlásila jedna z účastnic akce, 62letá bývalá bankovní úřednice Mary Florinová-McBrideová.

Mezi demonstranty byl i známý filmový režisér Michael Moore, který v komentáři na twitteru žádal Trumpovo odstoupení. S filmovým štábem vešel až do Trump Tower a pokoušel se dojednat setkání s novým prezidentem, nebylo mu ale vyhověno.

V Los Angeles přes 10 tisíc lidí pochodovalo ulicemi v centru města, aby odsoudili Trumpovy nenávistné komentáře o muslimech, jeho hanlivé výroky o ženách a sliby deportovat lidi pobývající v USA ilegálně.

Osmnáctiletá Jennifer Cruzová z Kalifornie nesla transparent s nápisem: „Legalizujete marihuanu, ale pobyt mojí matky ne?“ Narážela tím na to, že Kaliforňané v úterním referendu schválili opatření, které legalizuje rekreační užívání marihuany. Cruzová uvedla, že její rodiče jsou v USA nezákonně 30 let, ačkoli její matka strávila řadu roků snahami získat občanství. O hrozbě deportace prý doma nyní mluví prakticky denně. „Jsem připravena bojovat za své rodiče, i kdyby mě to mělo zabít,“ zdůraznila Cruzová.

Demonstrace se v sobotu konaly i mimo území Spojených států. V mexické metropoli se sešla skupina lidí u sochy představující nezávislost a vyjadřovala obavy ohledně možné vlny deportací. Kolem 300 lidí protestovalo proti Trumpovu zvolení před americkým velvyslanectvím v Berlíně.

