Trump bude léčit finanční sektor: regulace selhala, Wall Street nabobtnala

Trumpovi se nelíbí, jakým směrem se americké finančnictví vydalo po krizi z let 2008 a 2009. „Velké banky se staly ještě většími, zatímco zanikala v průměru jedna lokální finanční instituce denně. Daňoví poplatníci zůstávají v zajetí záchran finančních společností, které jsou považovány za ‚příliš velké, aby padly‘ (too big to fail),“ píše oficiální stránka Trumpova týmu pro převzetí moci.

Řešením má být přijetí nových opatření, která „povzbudí ekonomický růst a tvorbu pracovních míst“, a rovněž zrušení alespoň částí klíčového Dodd-Frankova zákona. V tomto je Trump v zásadě zajedno s republikány, kteří se o zmírnění zákona v Kongresu pokouší již delší dobu. Je nejisté, zda se však obě strany shodnou i na jednotlivých částech zákona, který byl přijat v roce 2010 v reakci na finanční krizi.

Současná Obamova administrativa se na poslední chvíli snaží připravit ještě jedno větší doplnění Dodd-Frankova zákona. A kvůli zvolení Trumpa začala pospíchat, informuje agentura Bloomberg. Doplnění má zpřísnit udělování odměn bankéřům, které se stalo trnem v oku veřejnosti během krize i po ní (například ve světle posledního skandálu banky Wells Fargo). Bankéři mohou být donuceni bonusy vrátit, pokud se jejich ústavu přestane dařit nebo sami udělají chybu. Na tom by Trump neměl shledat nic špatného, sám v kampani několikrát tvrdě vystoupil proti odměňování finančníků.

Vedle toho návrh obsahuje ještě jedno, pro Trumpa důležité pravidlo. Zabraňuje finančníkům brát vysoké odstupné, když odejdou do vládní funkce. Trumpovi se tak zásadně ztíží možnost vzít do své administrativy lidi z finančního sektoru.

Čtěte o skandálu Wells Fargo:

Pokud by Dodd-Frankův zákon, nebo spíše jeho části, chtěl Trump zrušit, narazí v Kongresu na silnou protivnici v podobě demokratické senátorky Elizabeth Warrenové. Ta již prohlásila, že bude s novou administrativou spolupracovat, ale pouze pokud nezmírní stávající zákony a pravidla, píše agentura Bloomberg.

Na čem se však Trump s Warrenovou mohou shodnout, je omezení vlivu Wall Street v politice nebo znovuzavedení Glass-Steagalova zákona, který odděluje obchodní a investiční bankovnictví. S regulací, která by silně dopadla na ty největší banky, souhlasí Warrenová. Také Trump se v kampani vyjádřil pro novou podobu zákona, který i republikánská strana překvapivě zařadila do své předvolební platformy. Kolují však spekulace, že Trump tento slib - stejně jako řadu dalších - nedodrží. Zákon z roku 1933 zrušil Bill Clinton v roce 1999.

Podle odborníků by přepracování Dodd-Frankova zákona pod Trumpem mohlo vést k větší ochotě bank poskytovat úvěry. I proto akcie velkých bank po Trumpově zvolení reagovaly růstem. Nejvíce přidávaly u banky Wells Fargo, která výsledek prezidentské volby kvituje i z jiného důvodu. Donald Trump totiž do jisté míry vystřídal na stránkách novin skandál banky.

Přečtěte si více o Glass-Steagalově zákoně: