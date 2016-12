Syrská armáda ovládla centrum Aleppa

Asad popsal Halab jako „poslední naději“ rebelů a jejich stoupenců poté, co „neuspěli v bitvách v Damašku a Homsu“. „Bylo učiněno rozhodnutí osvobodit celou Sýrii a Halab je toho součástí,“ uvedl syrský vůdce. K současné situaci podle něj vedly „pokroky v bojích“ za celý uplynulý rok.

Armáda začala postupovat do historického centra Halabu v úterý. Vojsku a jeho spojencům se v minulých dnech podařilo vybojovat už dvě třetiny původně povstaleckých částí velkoměsta, uvedla agentura Reuters. Východ Halabu byl od roku 2012 v rukou oponentů Damašku, vláda měla pod kontrolou zbytek.

Představitel jedné z povstaleckých skupin uvedl, že armádní jednotky kontrolují jen část Starého Města. Povstalci ale opustili své pozice v blízkosti historicky cenné Umajjovské mešity. Syrská armáda pak potvrdila, že její jednotky se zmocnily dvou čtvrtí severně od citadely, která je v srdci Halabu.

Povstalci dnes požádali o pětidenní příměří, jež má umožnit evakuaci 500 lidí, kteří naléhavě potřebují lékařskou pomoc. Bojovníci souhlasí také s tím, aby z východní části odešli civilisté, kteří si to budou přát. Měli by mít ale podle nich právo odejít na sever od města, nikoli do provincie Idlib, která je sice v rukou povstaleckých skupin, ale v níž se také bojuje.

Syrský generál Zajd Sálih uvedl, že povstalci musejí východní Halab opustit, jinak je čeká smrt. Sálih poskytl rozhovor syrské státní televizi z již nově dobytých halabských čtvrtí. Na žádost rebelů o příměří nijak nereagoval. Syrská diplomacie již v úterý uvedla, že nepřistoupí na klid zbraní, pokud nebude zahrnovat evakuaci povstalců z oblasti.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že při povstaleckém bombardování byl v západním Halabu těžce zraněn plukovník ruské armády, který působil jako vojenský poradce. Po několika dnech zraněním podlehl.

Krize v Sýrii začala v březnu 2011 občanskými protesty proti Asadově vládě, demonstranti požadovali demokratické a ekonomické reformy. Násilné potlačení prvních protestů pak vedlo k ozbrojenému povstání, které přerostlo v občanskou válku. Chaosu využili radikální islamisté z nejrůznějších skupin a hnutí k tomu, aby ovládli část Sýrie. Boje si dosud podle odhadů vyžádaly přes 300 tisíc obětí.

