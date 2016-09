U Aleppa byl zasažen humanitární konvoj. Rusko i Sýrie vinu popírají

„Veškeré informace o pohybu konvoje měli k dispozici jen extremisté, kteří tyto oblasti kontrolují,“ uvedl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí John Kirby již v pondělí uvedl, že Washington je incidentem „pobouřen“ a celou záležitost chce řešit přímo s Ruskem. „Cíl tohoto konvoje byl znám syrskému režimu i Ruské federaci a přesto byli tito humanitární pracovníci zabiti, když se snažili pomoci syrskému lidu,“ uvedl Kirby.

„Situace v Sýrii je zdrojem velkých obav,“ uvedl dnes Peskov. „Bohužel musíme konstatovat…že našim americkým kolegům se nepodařilo oddělit teroristy od takzvané umírněné opozice,“ dodal bez bližších podrobností. Podle něj existuje jen malá naděje na obnovení příměří, které platilo sedm dní do nedělní půlnoci.

Další konvoje nedorazí

Červený kříž dnes odložil vyslání konvojů s humanitární pomocí do čtyř syrských měst. Hodlá přehodnotit bezpečnostní situaci v oblasti. Informoval o tom Robert Mardini, který má v MVČK na starosti Blízký východ a severní Afriku. Stejným způsobem na nálet reagovala i OSN, která rovněž oznámila odložení vyslání konvojů do Sýrie. Od syrské vlády přitom nedávno získala povolení, že pomoc může dovézt.

Podle mluvčího OSN Stéphanea Dujarrice bylo v pondělí zasaženo nejméně 18 z 31 kamionů, které vyslala OSN a syrský Červený půlměsíc (SARC). Při útoku zahynul jeden pracovník Červeného půlměsíce, dalšími oběťmi byli civilisté. Automobily vezly pomoc pro 78 tisíc lidí v těžko dostupné oblasti v provincii Halab. Jak oznámil MVČK ve svém prohlášení, konvoj byl zasažen ve chvíli, kdy z automobilů začala být vykládána pomoc. Většina dovezené pomoci tak byla zničena.

Útok se stal pouhý den poté, co vypršela platnost týdenního příměří dojednaného USA a Ruskem. Podle opozičních aktivistů mají úder na svědomí syrská či ruská letadla. SARC oznámil, že na protest proti náletu přerušuje na tři dny veškerou práci v provincii Halab. Při leteckém úderu bylo zasaženo i skladiště Červeného půlměsíce a mezi mrtvými je množství řidičů kamionů s pomocí.

„Je to velmi znepokojivé. Násilnosti a boje byly obnoveny na mnoha místech,“ uvedl Robert Mardini. „Něco jsme plánovali ve čtyřech městech, ale zatím jsme to odložili, abychom vyhodnotili bezpečnostní podmínky,“ dodal. Pomoc měla zamířit do povstalci obléhaných měst Fúa a Kafrája v provincii Idlib a do vládou blokovaných měst Madájá a Zabadání.

Porušení mezinárodního práva

Podle předsedy MVČK Petera Maurera byl pondělní útok jasným porušením mezinárodního práva. „Nemožnost ochránit humanitární pracovníky může mít vážný dopad na humanitární práci v zemi,“ dodal Maurer.

I OSN má nyní v plánu vyhodnocování bezpečnostní situace v Sýrii. „Byl to smutný den pro humanitární pracovníky po celém světě,“ uvedl o pondělním incidentu Jens Laerke z Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA).

Rusko a USA domluvily příměří, které začalo platit minulé pondělí v 18:00 SELČ. Nepodařilo se při něm ale dostat humanitární dodávky do obléhaných míst, jak se původně předpokládalo.

Vedle útoku na humanitární konvoj ohlásila agentura AFP další intenzivní útoky na povstalecké části na východě Halabu, necelé dvě hodiny poté, co syrská armáda oznámila konec týdenního příměří. Agentura Reuters napsala, že útočilo buď ruské, nebo syrské letectvo. SOHR oznámila, že letadla podnikla od ukončení příměří více než 40 náletů na Halab a okolí. Při leteckých úderech podle ní zahynulo nejméně 32 lidí. Syrská vláda tvrdí, že se její armádě podařilo odrazit povstalecký útok jižně od Halabu.

